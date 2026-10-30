Svađa na Odboru
Benčić Grmoji: "Kako možeš tako lagati?" On: "Nemojte biti nervozni"
Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u petak je nakon žustre rasprave većinom glasova prihvatio zaključke vladajuće većine o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u Gospiću, odbivši oporbene zahtjeve za neposredni nadzor Odbora i UVNS-a u SOA-i.
To je tijelo prihvatio zaključke vladajuće većine kako bi, u vezi s nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću, svaka daljnja aktivnost Odbora mogla ometati istragu koja se s tim u vezi provodi.
Branka Juričev Martinčev (HDZ) iznijela je zaključak članova vladajuće većine kako "odlučno osuđuju nezakonite radnje i podupiru nadležna pravosudna tijela u poduzimanju svih potrebnih radnji i mjera radi utvrđivanja kaznene odgovornosti i kažnjavanja počinitelja".
U zaključku se navodi i kako su na tematskoj sjednici upoznati s postupanjem nadležnih državnih tijela u okviru njihovih djelokruga od trenutka kada su saznali za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.
"Potreban je dodatni oprez"
"Budući da je istraga u tijeku, a prema Zakonu o kaznenom postupku ona je nejavna, daljnje aktivnosti ovog Odbora koje bi uključivale iznošenje ili razmatranje podataka iz istrage mogle bi ometati njezino provođenje i otežati učinkovito poduzimanje radnji nadležnih tijela. Dodatni oprez je potreban jer smo od pojedinih institucija dobili i klasificirane podatke, a nakon tematske sjednice došlo je do povrede tajnosti podataka", predložili su vladajući, odbivši prijedloge zaključaka predsjednika Odbora Ranka Ostojića i Mosta.
Klub Mosta tražio je novu tematsku sjednicu o otpadu u Gospiću, uz neposredno sudjelovanje predstavnika SOA-e.
Ostojić je, pak, predložio da Odbor provede neposredni nadzor SOA-e vezano uz otpad u Gospiću te da Odbor od nadležnih tijela – DIRH-a, DORH-a, Carinske uprave i SOA-e zatraži izvješće o prikupljenim informacijama i postupanjima vezano uz odlaganje opasnog otpada u razdoblju 2016. – 2026. godine.
Također je zatražio da Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost utvrdi je li postupanje SOA-e bilo sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Njihovi su zaključci, nakon oštre rasprave, odbijeni.
Mostovce Zvonimira Troskota i Nikolu Grmoju zanimalo je zašto predstavnici SOA-e nisu na sjednici Odbora, optuživši da HDZ, SDP i Možemo! s predsjednikom Zoranom Milanovićem štite SOA-u, gdje svi imaju svoje kadrove.
Grmoja je zapitao i znači li to da se vode izvidi protiv nekoga iz SOA-e te ustvrdio da zajednički štite kompromitiranu SOA-u. "Ako ste zajedno u SOA-i, onda ste zajedno i u kriminalu", poručio je Grmoja.
"Zanimljivo je vidjeti veliku koaliciju HDZ-a, SDP-a i Možemo!"
Odgovarajući Mostovom Zvonimiru Troskotu, Benčić je istaknula da nema ništa protiv da SOA dođe na sjednicu Odbora, a i da dođe, kaže, ne mora na ništa odgovoriti. "A postoji drugi institut koji se zove neposredan nadzor kojeg SOA ne može izbjeći, i u kojem parlamentarci koji sudjeluju u neposrednom nadzoru mogu dobiti apsolutno sve informacije koje traže, daleko više nego što ćete dobiti ovdje. I to znate, kolega Troskot, morate to znati", rekla je.
Dodala je da su po njoj legitimna oba zahtjeva, ali je, istaknula neposredni nadzor daleko jači i širi. "Međutim, to ne isključuje jedno drugo", rekla je.
Benčić je ustrajavala na stavu da ne stoji argument da se zbog provođenja istrage ne može provesti parlamentarni ili stručni nadzor nad SOA-om, pitajući kako to može ugroziti istragu nadležnih tijela i ima li parlament pravo znati što su državna tijela koja građani financiraju radila po pitanju organiziranog kriminala u gospodarenju otpadom u zadnjih deset godina.
"Ne dignete li ruku za neposredni parlamentarni i stručni nadzor SOA-e, onda ste dignuli ruku da otpadna mafija nastavi raditi ono što je radila prethodnih deset godina", kazala je vladajućima.
Na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je došlo i do svađe koordinatorice stranke Možemo! Sandre Benčić i predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
Potom se za riječ javio Grmoja: "Meni je zanimljivo zašto vi ne dopuštate da SOA dođe pred ovaj Odbor i odgovori na pitanja", rekao je i poručio da mu je ovdje zanimljivo vidjeti "veliku koaliciju" HDZ-a, SDP-a i Možemo! koja se, kako je rekao, protivi tome da predstavnici SOA-e dođu na Odbor.
"Zašto vam je, kolega Grmoja, u cilju sukobljavanje?"
"Kako možeš tako lagati?", odgovorila mu je Benčić.
"Trebaju doći ovdje, nemojte biti nervozni", odvratio joj je predsjednik Mosta.
"Ljudi, ovo je Odbor, ako sam prije minutu rekla da jedno ne isključuje drugo, i vi nakon minutu kažete potuno drugačije. Krivo me citirate, namjerno izvrćete. Ali, ne razumijem zašto kad smo na istoj strani, kad želimo razotkriti što se dogodilo s otpadnom mafijom u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj. Zašto vam je, kolega Grmoja, u cilju sukobljavanje umjesto da se dogovorimo kako da na tome radimo?", upitala ga je.
"Meni nije u cilju sukobljavanje s vama, ali kad vi meni kažete da je u redu neposredni nadzor, a dolazak SOA-e pred Odbor prije ili kasnije. Ja želim da SOA odmah dođe pred Odbor, i tu je razlika između mene i vas", poručio je.
"Nagurali ste svoj kadar u SOA-u"
HDZ-ov Ante Deur je imao primjedbe na Ostojićevo vođenje sjednice Odbora, kazavši "da mu to nije CK", ocijenivši da istupi oporbe na Odboru pokazuju da ne žele dopustiti institucijama da rade svoj posao.
Nakon sjednice u izjavi novinarima Ostojić je kazao neka HDZ objašnjava zašto su tako glasali jer "nema jače varijante od neposrednog nadzora", ocijenivši da je to samo pokušaj da se sve zakopa.
Grmoja je, pak, ustvrdio da neposredni nadzor nije dovoljan nego je jedino normalno da SOA-a dođe u Sabor i odgovara na pitanja. "Nagurali ste svoj kadar u SOA-u, a kako rade posao, pokazuje to što se godinama trovala Lika", proučio je Grmoja i vladajućima i lijevima.
Benčić je izjavila da je HDZ pokazao da na svaki način onemogućuje utvrđivanje činjenica o organiziranom kriminalu u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj. "Oni ne žele razotkrivanje organiziranog kriminala, dapače, pod svaku cijenu žele ga sakriti i jedini način da se riješimo otpadne mafije jest da se riješimo onih koji ih štite", poručila je.
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