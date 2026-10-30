Benčić Grmoji: "Kako možeš tako lagati?" On: "Nemojte biti nervozni"

"Ljudi, ovo je Odbor, ako sam prije minutu rekla da jedno ne isključuje drugo, i vi nakon minutu kažete potuno drugačije. Krivo me citirate, namjerno izvrćete. Ali, ne razumijem zašto kad smo na istoj strani, kad želimo razotkriti što se dogodilo s otpadnom mafijom u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj. Zašto vam je, kolega Grmoja, u cilju sukobljavanje umjesto da se dogovorimo kako da na tome radimo?", upitala ga je.