SMRT U BOLNICI
HDZ prozvao Tomaševića, Možemo i SDP zbog Jankomira: "Tri dana branili su ravnateljicu"
Zagrebački Gradski odbora HDZ-a prozvao je gradsku vlast da je uporno branila Majdu Grah, ravnateljicu Klinike Sveti Ivan, vezano uz slučaj smrti Kristiana Josipa Periša, ocijenivši da je ona napravila niz propusta te da istraga treba utvrditi je li svjesno ili nesvjesno zataškavala slučaj.
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Gradski odbor HDZ-a navodi u pripćenju u petak da je ravnateljica Klinike ostavku dala "tek četiri dana nakon otkrivanja slučaja, pod pritiskom javnosti" te da je neovisna inspekcija Ministarstva zdravstva službeno jučer utvrdila "ono što su mediji i šira javnost pretpostavljali još od ponedjeljka".
"Ravnateljica je počinila niz propusta, a je li svjesno ili nesvjesno zataškavala slučaj, istraga tek treba utvrditi", ističe gradski HDZ koji znakovitim drži da su gradske vlasti, Možemo i SDP, koje upravljaju bolnicom, "još tri dana nakon izbijanja afere uporno nastavile braniti ravnateljicu Grah".
Najdalje je u obrani ravnateljice otišao gradonačelnik Tomislav Tomašević, stoji među inim u priopćenju gradskog HDZ-a koji podsjeća da je Tomašević "još u utorak tvrdio 'da ravnateljica nije išla gledati sama snimku i da nije onda išla na policiju, moguće je da istina nikada ne bi izašla na vidjelo'".
Gradski HDZ u prioopćenju propituje i Upravno vijeće Klinike te ističe da predsjednik Upravnog vijeća Mirando Mrsić "i dalje tvrdi da je Upravno vijeće bolnice za tragičan događaj saznalo tek šesnaesti dan nakon ubojstva, premda dva člana Upravnog vijeća bolnice ujedno rade u toj bolnici".
"Ako je tako, to pokazuje potpuni izostanak komunikacije i poštivanja protokola te se postavlja pitanje kako takvo Upravno vijeće uopće može upravljati bolnicom. Ravnateljica je dala ostavku, ali očito je da brojna pitanja još traže odgovor", stoji u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević.
Kristian Josip Periš (32) preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, a zbog sumnje na njegovo teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je 8. studenoga istražni zatvor.
Predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Mirando Mrsić izvijestio je u petak da su on i članovi Upravnog vijeća podnijeli neopozive ostavke.
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