Najdalje je u obrani ravnateljice otišao gradonačelnik Tomislav Tomašević, stoji među inim u priopćenju gradskog HDZ-a koji podsjeća da je Tomašević "još u utorak tvrdio 'da ravnateljica nije išla gledati sama snimku i da nije onda išla na policiju, moguće je da istina nikada ne bi izašla na vidjelo'".