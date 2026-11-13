PU zagrebačka

Ministarstvo pravosuđa oglasilo se priopćenjem nakon što je objavljena informacija da su četvorica osumnjičenih za ubojstvo Kristiana Josipa Periša u Specijalnoj bolnici Sveti Ivan premještena iz Remetinca u druge kaznionice nakon što su ih drugi zatvorenici pokušali napasti.

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"Nastavno na brojne medijske napise vezane uz istražne zatvorenike u Zatvoru u Zagrebu osumnjičene za smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan navodimo kako su premještaji realizirani iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, uz prethodnu suglasnost nadležnog suda.

Posebice ističemo kako nitko od tih istražnih zatvorenika nije ozlijeđen", stoji u kratkom priopćenju Ministarstva pravosuđa.