OGLASILI SE PRIOPĆENJEM
Četvorica osumnjičenih premještena iz Remetinca, Ministarstvo otkrilo razlog
Ministarstvo pravosuđa oglasilo se priopćenjem nakon što je objavljena informacija da su četvorica osumnjičenih za ubojstvo Kristiana Josipa Periša u Specijalnoj bolnici Sveti Ivan premještena iz Remetinca u druge kaznionice nakon što su ih drugi zatvorenici pokušali napasti.
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"Nastavno na brojne medijske napise vezane uz istražne zatvorenike u Zatvoru u Zagrebu osumnjičene za smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan navodimo kako su premještaji realizirani iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, uz prethodnu suglasnost nadležnog suda.
Posebice ističemo kako nitko od tih istražnih zatvorenika nije ozlijeđen", stoji u kratkom priopćenju Ministarstva pravosuđa.
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