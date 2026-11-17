kod Generalskog stola
FOTO / HGSS spasio tri života na nabujaloj Mrežnici
U akciji spašavanja u suradnji s policijom, sinoć su spašene tri osobe sa nabujale Mrežnice kod Generalskog Stola.
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Dojava je zaprimljena jučer, 16. studenoga u 18:45h. Tri osobe nalazile su se u rijeci Mrežnici kod mjesta Keići. Zapele su na slapu, na sredini korita rijeke. U roku od deset minuta od dojave 20 spašavatelja HGSS Stanica Karlovac izašlo je na teren, poručili su iz HGSS-a.
Osobe su provele duže vrijeme u vodi, akciju su dodatno otežavali mrak i magla. Vanjska temperatura bila je oko 6 stupnjeva celzijusa. Zajedničkim radom HGSS-a i policije sva trojica muškaraca uspješno su izvučena na sigurno, utopljena i zatim predana timovima hitne medicinske službe na daljnje zbrinjavanje, dodaje se.
Akcija je završila u 23:30h. Znanje i iskustvo naših spašavatelja ove su večeri imali najvažniji mogući rezultat - tri spašena života, poručuje HGSS.
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