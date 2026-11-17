Dojava je zaprimljena jučer, 16. studenoga u 18:45h. Tri osobe nalazile su se u rijeci Mrežnici kod mjesta Keići. Zapele su na slapu, na sredini korita rijeke. U roku od deset minuta od dojave 20 spašavatelja HGSS Stanica Karlovac izašlo je na teren, poručili su iz HGSS-a.