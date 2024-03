Hajduković: Na mjestu Peđe Grbina zabrinuo bih se koga ću uvesti u Sabor

Podijeli :

Potpredsjednik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s našim Igorom Bobićem razgovarao o nadolazećim parlamentarnim izborima i mogućim stranačkim koalicijama.

“Mislim da je dobro da se Centar i ljevica počnu okrupnjavati. Sama Sandra Benčić jer rekla da je dobro da smo u tri bloka. U svakom slučaju je dobro da se okrupnjavamo nego da se razmrvljavamo. Nama se ne mijenja ništa, mi imamo svoju koaliciju i dalje, a koja će se možda još širiti s nekim strankama… Želimo mijenjati neke paradigme u hratskoj politici. Želimo okupljanje oko ideje, vizije”, rekao je član Socijaldemokrata Domagoj Hajduković.

Navodi da se boji da su drugi načini okupljanja koji nemaju takvu jezgru osuđeni na propast jer ne može jedini program biti smjena HDZ-a.

Kekin otkrila o kojim izbornim jedinicama razgovaraju SDP i Možemo Socijaldemokratima se pridružila još jedna stranka

“A što onda? Što s našom zemljom i ljudima? Naša paradigma nije podjela fotelja nego ono što je najbolje za Hrvatsku. Mislim da to sve doprinosi zbunjivanju birača i da to ne može donijeti dobro ni toj samoj koaliciji za koju bi potencijalni birači glasali. Mi imamo svoju viziju i cilj, nama se ništa radikalno ne mijenja. U politici sam naučio da nikad ne reci nikad, a pogotovo sad kad će se stvari intenzivirati. Nikad ne bih rekao nikad. Koliko sam shvatio Peđu Grbina, to je za njega gotova stvar. Nama to ne mijenja ništa”, kazao je.

Hajduković kaže da u stranci imaju problem jer još uvijek mnogo ljudi ne zna da su otišli iz SDP-a.

“Treba još raditi na imidžu stranke, uvjeren sam da će građani prepoznati jake pojedince koji su prepoznati u svojim sredinama. To je okupljanje oko ideje, a ne oko fotelje. Da sam htio ostati u zoni komfora, mogao sam sam šutjeti na nepravdu i ostati u SDP-u. Kad sam vidio da u SDP-u Peđe Grbine nema vjere u demokraciju, izabrao sam otići. Ako želimo ozbiljno ugroziti HDZ, moramo se okupiti. Bilo je previše propuštenih prilika da se promjene paradigme u politici. Jedina budućnost naše zemlje je vraćanje povjerenja u institucije. Ne mogu Kreši Beljaku ništa zamjeriti, on će odlučiti kojim putem želi ići. Na njima je odluka. U svakom slučaju očekujem nešto službeno od njih”, kazao je, a na pitanje štp misli o tom da mu je Peđa Grbin ukrao potencijalnog koalicijskog partnera, rekao je: “Plijenaški način politike mora zastarijeti.”

Također je rekao: “Ako smo jezičac na vagi koji će donijeti većinu, nećemo bježati od odgovornosti. Moramo se dogovarati s ostalima, zato nikom ne zatvaramo vrata. Očekivali smo da će se izbori održati u proljeće, tako da nas nije ništa iznenadilo, jedino način na koji je to rekao javnosti. Iz čistog mira, ničim izazvan. Bilo bi poštenije da je prije godinu dana rekao da u svibnju idemo na izbore.”

Za kraj poručuje: “Nitko nas nije odbio, što se tiče HDZ, bili smo jasni. Na mjestu Peđe Grbina zabrinuo bih se koga ću uvesti u Sabor, a da ti ljudi u jednom trenutku ne pretrče HDZ-u.”

