Domagoj Rebić
Hoće li sindikati i Vlada postići dogovor ili slijedi štrajk?
Postupak mirenja sindikata i Vlade nastavlja se u subotu u 10 sati u Ministarstvu rada, izvijestio je u petak nakon drugog sastanka glavni tajnik Sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić, dodavši kako su preostali još neki tehnički detalji vezani uz sam postupak.
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Najavio je da će u subotu biti posljednji sastanak mirenja koji će rezultirati ili dogovorom ili će postupak mirenja biti utvrđen kao neuspješan.
"Današnji razgovori, kao i jučerašnji, bili su utvrđeni kao afirmativni, konstruktivni i došli smo do određene razine suglasja, ali s obzirom na to da nas zakon obvezuje na tajnost postupka mirenja, ne možemo izvijestiti o pojedinostima postupka mirenja. To ćemo učiniti sutra bez obzira na ishod postupka mirenja", poručio je Rebić.
Upitan što ako postupak mirenja ne uspije, Rebić je rekao kako će to biti zakonska pretpostavka za organiziranje i provođenje štrajka uz sve druge elemente koji se moraju ispuniti da bi štrajk bio pokrenut i da bi bio u skladu sa zakonom.
"Nadamo se, a jučerašnji i današnji sastanak nam daje vjeru, da do toga neće doći, ali ne možemo, naravno, reći da neće doći. U svakom slučaju postupak (mirenja), je pretpostavka organiziranja i provođenja štrajka", podsjetio je Rebić.
Prije početka postupka mirenja Vlada je ponudila povećanje osnovice za obračun plaća od dva posto od 1. siječnja te dodatnih 1,5 posto od 1. srpnja 2027. što sindikatima nije bilo prihvatljivo.
Ponudila je i naknadu za topli obrok od 30 eura mjesečno od 1. travnja, koja bi od 1. listopada porasla na 50 eura.
Korigirani zahtjev sindikata je rast osnovice od 3,7 posto od 1. siječnja 2027., a, prema njihovim izračunima, to bi značilo kumulativni rast osnovice od 5,2 posto na razini 2027. godine.
Navode da je povećanje od najmanje tri posto od 1. siječnja nužno zbog inflacije i rasta minimalne plaće, kako plaće zaposlenih s najnižim koeficijentima ne bi pale ispod zakonski utvrđene minimalne plaće.
Sindikati su prihvatili Vladinu dinamiku uvođenja naknade za topli obrok 30 eura od 1. travnja i 50 eura od 1. listopada 2027.
Iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, najavili su kako će u subotu u nastavku postupka mirenja sa sindikatima javnih službi u ime Vlade, u svojstvu miritelja, sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić. Sastanku će nazočiti i ministar rada Alen Ružić.
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