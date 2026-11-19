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Vlada i sindikati na korak do dogovora? Ružić najavio mogući dogovor već sutra
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izvijestio je u četvrtak da je "optimističan i zadovoljan" konstruktivnim razgovorom nakon održanog mirenja sa sindikatima državnih službi te najavio da se mirenje nastavlja u petak u 13 sati.
Sastanak je održan u zakonskom roku i u mirenju je sudjelovalo 11 predstavnika sindikata javnih službi i Vladinog pregovaračkog odbora, uz nazočnost potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića kao predstavnika miriteljskog tima.
Izmijenili smo argumente i fokusirali smo se na približavanje stavova kako bismo sutra nastavili u uspješnom konačnom dolasku do sporazuma. Čini se da postoje konkretni i objektivni razlozi da u to vjerujemo, ocijenio je Ružić.
Izrazio je zadovoljstvo današnjim razgovorima, razmijenjenim argumentima i razinom socijalnog dijaloga te dodao da se na taj način dolazi do bolje pozicije za radnike i tržište rada, vodeći računa i o poslodavcima.
Ružić: Naknada za topli obrok je novo pravo, ostaje trajno
Optimističan sam, rekao je ministar Ružić te dodao da su razgovori otvoreni iako se ne slažu oko svih tema.
Minimalna plaća, rekao je, ima i socijalni aspekt, a naknada za topli obrok predstavlja novo pravo.
"To pravo ostaje trajno i neoporezivo je i predstavlja socijalnu mjeru, jer ne ide u postotku nego u apsolutnom iznosu pa će upravo onim radnicima s najmanjom plaćom predstavljati u postotku najveći dobitak", poručio je Ružić.
"Paket koji smo ponudili odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2027. do 1. srpnja 2028. i u tom razdoblju doći ćemo do naknade za topli obrok od 70 eura i to je za plaću od 1000 eura sedam posto", pojasnio je. Napomenuo je da se o toplom obroku nije pregovaralo, nego o osnovici za izračun plaće o kojoj će i sutra razgovarati te ocijenio da su današnji razgovor bili uspješni i da na tome gradi optimizam.
"U interesu radnika za koje bih kao ministar volio da im rastu plaće od 1. siječnja temeljem novog kolektivnog ugovora i da imaju Temeljni kolektivni ugovor... nadam se da ćemo sutra postići konačni sporazum", naglasio je ministar Ružić.
Rebić: Razgovor je bio konstruktivan, ostvaren je pomak
Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić rekao je da ne može iznositi pojedinosti, ali da su imali konstruktivan razgovor i da su optimistični oko postizanja dogovora.
"Nadamo se da ćemo sutra okončati postupak mirenja, vidjet ćemo na koji način, pa ćemo moći detaljnije izvijestiti o samom sadržaju postupka mirenja i dogovoru. Ostvaren je pomak, razgovori su bili afirmativni i nadamo se obostrano pozitivnom ishodu", dodao je Rebić.
Upitan o slučaju dječaka Renea Marovića s autizmom i dijabetesom koji ni nakon boravka u više ustanova nema osiguranu primjerenu skrb, ministar Ružić odgovorio je da svaki poremećaj ima svoj tijek i da skrb treba prilagođavati pojedinoj osobi te da ne može ulaziti u konkretan slučaj.
Dodao je da su, po njegovim saznanjima, u Centru za rehabilitaciju Stančić ove godine imali nekoliko inspekcijskih nadzora i da je potvrđeno da ta ustanova ima izrađen protokol sukladno zakonu i da se mjere ograničavanja provode isključivo po uputi na način i po opsegu koji je propisao specijalist psihijatar te da je dokumentacija odgovarajuća i da su djelatnici prošli edukaciju.
Naložio sam da se u svim centrima provede opsežna redovita kontrola i još jedan ciklus edukacije vezan uz mjere restrikcije kako bi imali najviši standard i sigurnost, jer su na to bile primjedbe u konkretnom slučaju, rekao je ministar Ružić.
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