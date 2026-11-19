"Paket koji smo ponudili odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2027. do 1. srpnja 2028. i u tom razdoblju doći ćemo do naknade za topli obrok od 70 eura i to je za plaću od 1000 eura sedam posto", pojasnio je. Napomenuo je da se o toplom obroku nije pregovaralo, nego o osnovici za izračun plaće o kojoj će i sutra razgovarati te ocijenio da su današnji razgovor bili uspješni i da na tome gradi optimizam.