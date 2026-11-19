KROFLIN I BAGIĆ
Sindikalisti podržali učenike i studente u štrajku: To što rade je pohvalno i poželjno za naše društvo
Potaknuti informacijama da se na studente koji organiziraju Štrajk mladih vrše pritisci kako bi odustali od planiranih akcija, Sindikat znanosti izrazio je podršku srednjoškolcima i studentima u Hrvatskoj koji se 20. studenoga pridružuju Međunarodnom štrajku mladih.
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"Kao sindikat kojem je u fokusu uz interesna pitanja članova i šire pitanje socijalne pravde i očuvanje obrazovanja kao javnog dobra, podupiremo studente u njihovim naporima da skrenu pozornost na pitanja koja se ne tiču samo njih, nego svih nas – stambenu krizu, sve veće troškove života, probleme u javnim uslugama, ali i militarizaciju društva koja prijeti istiskivanjem financiranja javnih usluga poput obrazovanja i zdravstva", navode u Sindikatu.
Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti:
"Studentima želimo pružiti posebnu podršku u njihovim zahtjevima koji se tiču pitanja studentskog standarda. Iako je u Hrvatskoj, i to upravo zaslugom studentske borbe, visoko obrazovanje besplatno, jasno je da si u Hrvatskoj danas ne može svatko financijski priuštiti studiranje.
Kapaciteti studentskog smještaja nisu dovoljni, a najamnine su za studentsku populaciju potpuno neprimjerene. Upravo je pitanje studentskog standarda koji u velikoj mjeri ovisi o priuštivom stanovanju za studente, jedno od glavnih pitanja koje Sindikat znanosti ističe u kontekstu procesa revizije Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.
Pohvalno je, i za ovo društvo poželjno, da mladi probleme prepoznaju, artikuliraju ih u javnosti i u konačnici, ono najvažnije, pokazuju spremnost založiti se i mirnim putem boriti se za njihovo rješavanje."
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