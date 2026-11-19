"Kao sindikat kojem je u fokusu uz interesna pitanja članova i šire pitanje socijalne pravde i očuvanje obrazovanja kao javnog dobra, podupiremo studente u njihovim naporima da skrenu pozornost na pitanja koja se ne tiču samo njih, nego svih nas – stambenu krizu, sve veće troškove života, probleme u javnim uslugama, ali i militarizaciju društva koja prijeti istiskivanjem financiranja javnih usluga poput obrazovanja i zdravstva", navode u Sindikatu.