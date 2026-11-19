Među utvrđenim propustima su, dodala je, nepotpuno vođenje medicinske dokumentacije koje je, navela je, u disproporciji samog postupanja, manjkavosti u postupanju nakon događaja sa smrtnim ishodom, a koje se odnose na neizvještavanje Ministarstva zdravstva, ali i na unutarnje izvještavanje u samoj ustanovi. Utvrđeni su i propusti u opsegu i načinu edukacije zdravstvenih djelatnika, a peti propust odnosi se na neusklađenost kadrovskih normativa, odnosno nedostatak jednog fizioterapeuta i jednog njegovatelja.