završen nadzor
Hrstić o utvrđenim propustima u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan: "Ovo me najviše iznenadilo"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je u četvrtak kako je zdravstveno-inspekcijskim nadzorom u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan utvrđeno pet propusta nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, dodajući kako četiri od pet izrečenih mjera stupaju na snagu odmah.
U završnom nalazu zdravstvene inspekcije utvrđeni su propusti u pet područja, a za njihovo otklanjanje izdano je pet korektivnih mjera, istaknula je Hrstić nakon sjednice Vlade.
"Prvenstveno se radi o nesustavnom provođenju nadzora, odnosno nadzor samog provođenja mjera prisile nije sukladan postojećim pravilima", kazala je ministrica.
Među utvrđenim propustima su, dodala je, nepotpuno vođenje medicinske dokumentacije koje je, navela je, u disproporciji samog postupanja, manjkavosti u postupanju nakon događaja sa smrtnim ishodom, a koje se odnose na neizvještavanje Ministarstva zdravstva, ali i na unutarnje izvještavanje u samoj ustanovi. Utvrđeni su i propusti u opsegu i načinu edukacije zdravstvenih djelatnika, a peti propust odnosi se na neusklađenost kadrovskih normativa, odnosno nedostatak jednog fizioterapeuta i jednog njegovatelja.
Ministrica u ponedjeljak posjećuje kliniku
Četiri mjere stupaju na snagu odmah, dok je za usklađivanje kadrovskih normativa ostavljen rok od 60 dana, rekla je Hrstić.
"Najviše me iznenadilo ono što je i najbitnije u sustavu zdravstva, a to je vođenje medicinske dokumentacije. Svako postupanje u zdravstvenom sustavu ima obvezu bilježenja aktivnosti koje su zadane i koje su dijelom bilo kakve zdravstvene skrbi", istaknula je.
Hrstić je upozorila da nepostupanje po nalozima zdravstvene inspekcije podliježe sankcijama, o čemu će se odlučivati ovisno o provedbi izrečenih mjera. Nalaz će biti dostavljen Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Gradu Zagrebu kao osnivaču klinike, dodala je.
Ministrica je najavila i da će u ponedjeljak posjetiti kliniku kako bi se s njezinim djelatnicima razgovaralo o mogućnostima pomoći iz sustava zdravstva.
Na pitanje o obdukcijskom nalazu preminulog Kristiana Josipa Periša rekla je da se on inače dostavlja bolnici, ali s obzirom na to da su istražne radnje u tijeku, u ovom slučaju i Državnom odvjetništvu, a naknadno i zdravstvenoj inspekciji.
"Ali sam obdukcijski nalaz u ovom trenutku na završni nalaz zdravstvene inspekcije nema utjecaja", poručila je.
Hrstić: Ministarstvo 2023. uputilo dopis o načinu provođenja mjera prisile
Odgovarajući na pitanje o odgovornosti za utvrđene propuste, Hrstić je rekla da se u ovom slučaju vode dva postupka, jedan vezan uz kaznenu odgovornost, a drugi uz zdravstveno-inspekcijski nadzor.
"Vjerujem da će institucije koje to rade utvrditi kaznenu odgovornost za one na koje se to odnosi. Važno je naglasiti da ovo nije sustavan način rada u djelatnosti psihijatrije", rekla je.
Osvrnula se i na zahtjev Saveza udruga za mentalno zdravlje za ukidanje sputavanja pacijenata, istaknuvši da se sa Savezom razgovara, ali da je potrebno sveobuhvatno sagledati problem, uz uključivanje udruga pacijenata i stručnjaka. Ministarstvo je, dodala je, već razgovaralo s predstavnicima liječničke i sestrinske komore te stručnog psihijatrijskog društva o aktualnom pravilniku, edukacijama i mogućim promjenama.
Naglasila je da je Ministarstvo još 2023. zdravstvenim ustanovama uputilo dopis o načinu provođenja mjera prisile, a prema izvještajnim podacima godišnje se provodi više od 3000 edukacija zdravstvenih djelatnika.
"Po pitanju pojedinačnih prijava od situacije kako se dogodio ovaj nemili događaj, Ministarstvo zdravstva zaprima nove, kao i podsjećanja na stare i mi provjeravamo svaki od tih prigovora na jednaki način", istaknula je Hrstić.
Hrstić je najavila da će Vlada "pravodobno" imenovati svojeg predstavnika u Upravno vijeće klinike, nakon ostavke Borisa Zdilara, istaknuvši da Upravno vijeće trenutačno ne postoji s obzirom na ostavke predsjednika i potrebnog broja članova.
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