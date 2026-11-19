Inspekcija je utvrdila da tijekom primjene mjere sputavanja nisu evidentirani podaci o redovitom praćenju vitalnih funkcija pacijenta, obilascima, cjelokupnoj njezi i mjerama sigurnosti, kao ni o propisanim pauzama od primjene mjera prisile. Evidencija nije sadržavala ni potpune podatke o liječniku koji je odredio ili nastavio primjenu mjere te odgovarajuće potpise zdravstvenih radnika.