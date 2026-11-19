naložene korektivne mjere
Zdravstvena inspekcija završila nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan i utvrdila ozbiljne propuste
Zdravstvena inspekcija završila je zdravstveno-inspekcijski nadzor zakonitosti i stručnog rada Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, vezano uz medicinsko zbrinjavanje sada pokojnog Kristiana Josipa Periša i primjenu mjera prisile tijekom njegova boravka u Klinici, stoji u priopćenju.
Nadzorom su utvrđeni ozbiljni propusti u radu i postupanju ustanove, zbog čega je doneseno rješenje kojim je Klinici naloženo provođenje pet skupina korektivnih mjera, poručili su iz Ministarstva zdravstva, čije priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:
"Utvrđeni propusti odnose se na nadzor nad pacijentom tijekom primjene mjera prisile, vođenje medicinske i sestrinske dokumentacije, postupanje i izvještavanje nakon smrti pacijenta, edukaciju zdravstvenih radnika te usklađenost kadrovskih normativa.
Inspekcija je utvrdila da tijekom primjene mjere sputavanja nisu evidentirani podaci o redovitom praćenju vitalnih funkcija pacijenta, obilascima, cjelokupnoj njezi i mjerama sigurnosti, kao ni o propisanim pauzama od primjene mjera prisile. Evidencija nije sadržavala ni potpune podatke o liječniku koji je odredio ili nastavio primjenu mjere te odgovarajuće potpise zdravstvenih radnika.
Također je utvrđeno da smrt pacijenta nije pojedinačno analizirana na stručnom kolegiju Klinike, da dokumentacija nije pravodobno dostavljena Povjerenstvu za unutarnji nadzor te da ministarstvo nadležno za zdravstvo nije pravodobno obaviješteno o neočekivanom neželjenom događaju.
Nedostaci su utvrđeni i u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika za prepoznavanje eskalacije ponašanja pacijenata i postupanje u kriznim situacijama, kao i u kadrovskom sastavu muškog Odjela integrativne psihijatrije XI A, koji nije usklađen s propisanim normativima i standardima.
Klinici naloženo pet skupina korektivnih mjera
Na temelju utvrđenih nepravilnosti zdravstvena inspekcija donijela je rješenje kojim je v. d. ravnateljici Klinike naložila:
- Uređivanje evidencije primjene mjera prisile – osigurati potpuno i precizno evidentiranje određivanja, trajanja, nadzora i prekida primjene mjera prisile, uključujući praćenje zdravstvenog stanja i sigurnosti pacijenata.
- Obveznu analizu svake smrti pacijenta – osigurati pojedinačnu analizu smrti svake osobe preminule u zdravstvenoj ustanovi na stručnom kolegiju odgovarajuće djelatnosti.
- Pravodobno izvještavanje i dostavljanje dokumentacije – medicinsku dokumentaciju umrle osobe, mišljenje stručnog kolegija i nalaz specijalista patologije dostavljati Povjerenstvu za unutarnji nadzor najkasnije u roku od sedam dana od smrti te pravodobno obavještavati ministarstvo nadležno za zdravstvo o neočekivanim neželjenim događajima.
- Kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika – osigurati edukaciju za rano prepoznavanje eskalacije ponašanja pacijenata, komunikacijske i deeskalacijske tehnike te postupanje interventnih timova u kriznim situacijama.
- Usklađivanje kadrovskih normativa – uskladiti kadrovski sastav muškog Odjela integrativne psihijatrije XI A s propisanim standardima, uključujući potreban broj prvostupnika fizioterapije i njegovatelja.
Klinika je prve četiri mjere obvezna provesti odmah po primitku rješenja, dok je za usklađivanje kadrovskih normativa određen rok od 60 dana. Provedba naloženih mjera zakonska je obveza, a njihovo neizvršavanje podložno je zakonom propisanim prekršajnim sankcijama, uključujući novčane kazne.
Nalaz se dostavlja strukovnim komorama i Gradu Zagrebu
Nalaz zdravstveno-inspekcijskog nadzora bit će dostavljen Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara i tehničara radi stručne procjene utvrđenih okolnosti i eventualnog poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.
Također, nalaz će biti dostavljen Gradu Zagrebu, kao osnivaču Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, radi informiranja i postupanja u okviru njegovih osnivačkih i drugih nadležnosti.
Sigurnost pacijenata mora biti apsolutni prioritet. Prema svakom pacijentu, a osobito osobama s težim duševnim smetnjama, mora se postupati uz puno poštovanje njihova dostojanstva, prava i sigurnosti te u skladu sa zakonom i pravilima struke.
Pritom je važno naglasiti da zdravstveno-inspekcijski nadzor utvrđuje zakonitost i stručnost rada zdravstvene ustanove, dok se utvrđivanje eventualne individualne odgovornosti i drugih okolnosti smrti provodi u postupcima pred nadležnim tijelima.
Zdravstvena inspekcija izražava iskrenu sućut obitelji preminulog."
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