“Hrvatska će kroz par godina biti u visokom prosjeku EU-a, u gornjoj polovici”

Podijeli :

Žarko Tušek, predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo i saborski zastupik HDZ-a, gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao nove Vladine mjere pomoći.

Tušek se osvrnuo na komentar Radimira Čačića koji je paket mjera nazvao “ozbiljnom papazjanijom”.

Čačić: Ove mjere su ozbiljna papazjanija! Rezao sam gaudu i vidim cijenu… Pljušte reakcije na mjere: Scena u kojoj je čitao cijene mrkve, krumpira, mljevenog mesa… DZS: Inflacija u kolovozu porasla na 7,8 posto

“Svatko ima svoju razinu komunikacije. Nekima je očito bitno da naprave jezičnu sintagmu pa da će ona taj dan biti zapažen u medijima. Neki ipak moraju odgovorno upravljati državom i institucijama u jednoj vrlo teškoj i kompleksonj krizi u kojoj se nalazi i Hrvatska i cijeli svijet”, kaže Tušek.

“Ovaj paket mjera je izdašan. One su kontinuitet jedne ozbiljne i kvalitetne politike Vlade Andreja Plenkovića, tj. dvije vlade. Te mjere su usmjerne na način da osiguraju u Hrvatskoj jednu razinu socijalne kohezije, socijalne sigurnosti. Kao i osjećaj da ljudi ipak imaju državu da stoji iza njih, ali s druge strane da se osigura konkurentnost hrvatskog gospodarstva i to smo uspješno napravili.”

Tušek napominje kako unatoč brojnim krizama u Hrvatskoj pratimo konstantan rast BDP-a, rast izvoza i mali broj nezaposlenih.

“Sve su to procesi koji se odvijaju dok je Hrvatskoj i svijetu najteže”, poručuje.

Tušek procjenjuje da će Hrvatska kroz nekoliko godina biti u gornjoj polovici EU-a po razvoju.

“Po meni od velikih reformi važnije su konstantne promjene, a Hrvatska konstantno iz godine u godinu raste i zasigurno će kada iskoristi svoje potencijale, biti u visokom prosjeku EU, rekao bih ozbiljno u gornjoj polovici”, smatra Tušek.

Rak u gospodarstvu

“Inflacija je jedan rak u gospodarstvu i ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj EU. Pred kraj trećeg kvartala imamo malo veću stopu inflacije nego što je europski prosjek, ali do kraja godine će biti dobro u okviru europskog prosjeka. Kod nas je inflacija puno niža od nekih država s kojima se možemo komparirati u srednjoj i istočnoj europi. Recimo puno niže od inflacije u Mađarskoj.

Tušek je naveo tehničke mjere za borbu s infalcijom.

“To su mjere monetarne politike, a to je povisivanje kamatnih stopa, čime smanjujete potražnju za novcem i samim time i cijenu proizvoda.”

“Druge mjere su mjere fiskalne politike gdje idete s pozicijom novih poreznih opterećenja, kao porez na ekstra dobit, pa se to redistribuira prema socijalno najugroženijim”, poručuje Tušek i dodaje da je treći instrument tzv. administrativni instrument.

“Ovaj instrument ograničavanja cijena će zasigurno pomoći da se cijene generalno počnu spuštati. Jer ako vi osigurate da cijena 30-ak proizvoda koji se najčešće koriste budu fiskirani i kad danas kod tih 30 proizvoda izračunate njihovu vrijednost, a fiksirano je na 31.12.2022. i vidite da je to 25 posto niže od toga, to je poruka i trgovcima da ljudi imaju opciju sigurnosti”, poručuje Tušek.

Na primjeru jogurta, Tušek je dodatno pojasnio ograničavanje cijena i ambalaže na koju se to odnosi.

“Trgovac mora imati jedan jogurt po toj cijeni. Koji će imati po toj cijeni, oni će to odlučiti”, kaže Tušek.

Ne treba raditi priču od Grlića Radmana

Komentirao je i slučaj ministra Gordana Grlića Radmana, koji je tri puta zaboravio u imovinsku karticu zapisati dividende od tvrtke Agroproteinka, čiji je suvlasnik.

“Ne mogu to osobno komentirati. Znam samo da je to zakonska obveza svih nas koji smo dužnosnici. Ukoliko je prihod postojao, a postojao je od dividende, on je mora biti naznačen u imovinskoj kartici. To nije kazneno djelo, to je kazneni prekršaj. Ali da je to trebalo prijaviti, jest. Ali da treba raditi neku veliku priču ja to tako ne gledam”, rekao je Tušek i dodao kako ne smatra da je to nešto zbog čega bi ministar trebao podnijeti ostavku.

Tušek se ne slaže s oporbom koja tvrdi daje lista mjera koje je Vlada iznijela lista dobrih želja i predizborni trik.

“To je promišljena i ozbiljna strategija upravljanja državom, koja čini dobro za Hrvatsku. Čini ju ekonmski stabilnijom, pravilnijom i socijalno pravednijom, što ona iz dana u dan jest”, poručuje Tušek.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Štrajk u Lidlu! Radnici ogorčeni plaćama Ruski borbeni avion ispalio rakete na britanski avion nad Crnim morem