Hrvatska u ovome stoji bolje od prosjeka Europske unije: “Razmišljala sam od odlasku iz zemlje…”

Međunarodni je dan žena i djevojaka u znanosti. Proglasio ga je UN još 2015. godine kako bi potaknuo jednaku zastupljenost žena i djevojaka u STEM područjima. Iako je još uvijek više muškaraca nego žena koje se odlučuju za bavljenje znanošću, tehnologijama, inženjerstvom i matematikom - Hrvatska tu ipak stoji bolje od prosjeka Europske unije. Kakva je perspektiva znanstvenica u Hrvatskoj, kakav je njihov interes za STEM-om i jesu li izložene stereotipima - istražila je naša reporterka Nataša Vidaković.

Nakon višegodišnjeg iskustva rada u IT-u, Maja je prije 4 godine zaplivala poduzetničkim vodama i osnovala Zuluhood. Prije dvije godine startup je uvršten među 10 najboljih na najvećem sajmu novih tehnologija na svijetu u Las Vegasu. Zuluhood je mobilna aplikaciju za kućnu sigurnost, pogotovo kad niste u blizini doma.

“Znači da uključi ili uslugu nadzora pa da svi alarmi iz te njegove kuće idu zaštitarima koji mogu reagirati ili na primjer usluga obiđi moj dom gdje zaštitar obavi obilazak i javlja je li sve u redu”, kaže osnivačica Maja Krejči.

Elektrotehnika ju je zanimala od 11-te godine pa je bilo logično da upiše FER. Iako se tijekom studija nikad nije osjećala neravnopravno naspram muških kolega, tijekom karijere jest.

“Lagala bih kad bih rekla da nisam. Mislim da toga ima u svakoj branši. Da u farmaciji ima vjerojatno prema muškima i slično kako imaju prema ženama u STEM-u tako da sam si ja to nekako uvijek tumačila na način da je to do osobe koja ima taj stereotip, ne do same branše”, dodaje.

Startup “Ultrax” analizira performanse sportaša, a sve njihove projekte s klijentima od Hrvatske preko Amerike i Azije nadzire – 25-godišnja inženjerka Matea.

“To vam je web aplikacija i mobilna aplikacija i službi da možete prikupljati podatke o sportašima, dakle od onih senzora što možda vidite na utakmicama, što nose, do nekih upitnika kako se osjećaju. Mi to sve prikupljamo i interpretiramo i trenerima pokazujemo analize”, objašnjava nam projekt menadžerica tvrtke Matea Vasilj.

Sa stereotipima se, kaže, susrela nekoliko puta. Međutim, to ju nije omelo da nastavi svoju karijeru upravo u STEM-u, a razmišlja i upisati doktorat.

“Razmišljala sam zapravo o odlasku iz države. U Hrvatskoj je relativno ograničen skup poslova koje možete raditi, ali zato mi je upravo rad u startupu izrazito interesantan jer možete otkriti puno toga novoga i naučiti i napredovati”, dodaje.

Njezini kolege priznaju, a u nekim stvarima – djevojke su ipak bolje. “Ja sam postao inženjer da radim nešto gdje je bitno samo da dobro radite to što radite, nebitno tko ste i što ste, odakle ste. Tako da muškarci u STEM-u samo naprijed, žene u STEM-u samo naprijed”, kaže nam Leon Kranjčević.

Prema posljednjem istraživanju Eurostata, 38 posto žena u Hrvatskoj 2021. diplomira u STEM području. Bolji je to rezultat od europskog prosjeka koji iznosi 33%.

“Svake godine upišemo 160 do 170 studentica na FER. To čini otprilike 25% ukupno upisanih brucoša na FER-u”, kaže Ana Sušac, prodekanica za studente na zagrebačkom FER-u.

Upravo je FER-ov tim u konkurenciji 50-tak startupova pobijedio na jednom od najprestižnijih robotičarskih natjecanja u svijetu koji se prije nekoliko dana održao u Abu Dhabiju.

Iako je Europska unija već na 41% inženjerki i znanstvenica, to još nije dovoljno. Cilj ovakvih inicijativa je da priče o uspješnim znanstvenicama poput Matee i Maje inspiriraju što više djevojaka da krenu njihovim putem.

