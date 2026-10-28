gordan grić radman
Hrvatski ministar želi među vitezove Malteškog reda. Evo tko su oni i čime se bave
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u srijedu je dalo mišljenje da nema zapreke da ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman postane članom Malteškog reda.
Ipak, poručili su da se mora izuzeti od donošenja odluka i poduzimanja svih radnji povodom sklapanja sporazuma između Republike Hrvatske i Malteškog reda, uključujući potpisivanje tog sporazuma. Također, troškove povezane s primanjem u članstvo mora snositi sam osobno, odnosno ne smiju ići na teret proračuna.
Što je Malteški red?
Jedan je od najstarijih katoličkih viteških redova na svijetu. Osnovan je u Jeruzalemu oko 1048. godine kako bi pružao medicinsku pomoć i zaštitu hodočasnicima u Svetoj zemlji.
Danas funkcionira kao tradicionalni viteški red i jedinstveni suvereni subjekt međunarodnog prava bez vlastitog državnog teritorija.
Kako se navodi na stranicama Malteške službe Hrvatske, u središtu rada Malteškog reda je volonterski rad, a njihova je misija, navode, već 900 godina posvećena služenju onima u potrebi.
Malteška služba Hrvatske osnovana je 2024. godine, a njihovi članovi, kako se navodi, nastoje pružiti pomoć, podršku i zaštitu ljudskog dostojanstva siromašnima i bolesnima.
"Naše djelovanje temelji se na ublažavanju svakodnevnih patnji najslabijih ljudi u našim zajednicama, što ne znači samo donošenje materijalne pomoći, već i organiziranje zajedničkih okupljanja i aktivnosti. Ujedno, nastojimo omogućiti svima, a posebno mladim članovima, iskustvo volonterskog rada jer smo uvjereni da na taj način pojedinac jača osjećaj za bližnjega i svoju različitost, a ujedno stječe vrijedno radno iskustvo", pojašnjavaju.
Naglasili su da je svo djelovanje Reda nadahnuto u obećanju koje svaki član daje prilikom prijema, a glasi: "Obećajem da ću se u duhu reda boriti protiv osam nevolja i slabosti svijeta – bolesti i napuštenosti, beskućništva i gladi, nedostatka ljubavi i nepravde, ravnodušnosti i nevjere".
Diplomatski odnosi s Hrvatskom
Diplomatski odnosi između Suverenog malteškog reda i Republike Hrvatske službeno su uspostavljeni 1992. godine. Tijekom godina odnos je ojačan posjetima i projektima suradnje, kao i opsežnim humanitarnim inicijativama. Veleposlanstvo Suverenog jeruzalemskog, rodoskog i malteškog viteškog hospitalnog reda svetog Ivana u Republici Hrvatskoj nalazi se u Zagrebu.
Veleposlanik Suverenog Malteškog Reda u Republici Hrvatskoj je vitez prof. Pietro Mortini. Uz njega, Veleposlanstvo čine još ministar savjetnik, tri savjetnika te tajnik.
U srpnju ove godine, Vlada je objavila da su Hrvatska i Suvereni viteški malteški red potvrdili nastavak humanitarne suradnje, uz fokus na zdravstvo i krizno djelovanje, nakon odvojenih sastanaka premijera Andreja Plenkovića i ministra Gordana Grlića Radmana s predstavnicima Malteškog reda.
Premijer Plenković tada je naglasio da Hrvatska i Malteški red dijele privrženost provedbi kršćanskog načela solidarnosti, uz posebnu brigu za one koji su najranjiviji i najugroženiji u društvu, te izrazio potporu daljnjoj suradnji Malteške službe Hrvatske i Hrvatskog Caritasa.
Veliki meštar Suverenog viteškog malteškog reda Fra' John Timothy Dunlap sastao se u srpnju i s predsjednikom Zoranom Milanovićem, kao i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
Tri kategorije članova
Kako je prije četiri godine objavio Glas Koncila, Ustav Malteškog reda određuje da postoje "tri klase" ili tri kategorije članova koji su podijeljeni "u tri razreda". Ističe se da članovi moraju imati uzorno ponašanje i slijediti nauk i propise Katoličke Crkve te se posvetiti aktivnostima pomoći koju pruža Red.
Prvomu razredu pripadaju vitezovi pravde ili zavjetovani i zavjetovani samostanski kapelani koji moraju položiti zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti, s ciljem stremljenja evanđeoskomu savršenstvu. Oni su redovnici u svakom pogledu, prema propisima Zakonika kanonskoga prava. Nisu dužni živjeti zajedno.
Članovi drugoga razreda, na temelju obećanja, dužni su živjeti prema kršćanskim načelima i prema onima koja se odnose na duh Reda. Podijeljeni su u tri kategorije: vitezovi i dame časti i odanosti u poslušnosti, vitezovi i dame milosti i odanosti u poslušnosti te vitezovi i dame naučiteljske milosti u poslušnosti.
Treći stalež čine laici koji ne polažu redovničke zavjete i obećanja, nego žive po načelima Crkve i Reda. Podijeljeni su u šest kategorija: vitezovi i dame časti i odanosti, samostanski kapelani "ad honorem", vitezovi i dame milosti i odanosti, kapelani Učiteljstva, vitezovi i dame magistralne milosti, darovani i darovane u milosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare