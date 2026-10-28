Hrvatski ministar želi među vitezove Malteškog reda. Evo tko su oni i čime se bave

"Naše djelovanje temelji se na ublažavanju svakodnevnih patnji najslabijih ljudi u našim zajednicama, što ne znači samo donošenje materijalne pomoći, već i organiziranje zajedničkih okupljanja i aktivnosti. Ujedno, nastojimo omogućiti svima, a posebno mladim članovima, iskustvo volonterskog rada jer smo uvjereni da na taj način pojedinac jača osjećaj za bližnjega i svoju različitost, a ujedno stječe vrijedno radno iskustvo", pojašnjavaju.