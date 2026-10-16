Naručujete preko Wolta? Uvode se nova pravila, evo što će korisnici morati napraviti

Luka Batelic/PIXSELL

Dostavna platforma Wolt uvela je novu obveznu provjeru dobi za korisnike u Hrvatskoj koji naručuju alkoholna i energetska pića te e-cigarete, pa više neće biti dovoljno samo označiti kućicu kojom potvrđuju da su punoljetni.

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Wolt je promijenio način provjere punoljetnosti korisnika koji putem njegove internetske stranice ili aplikacije kupuju proizvode za koje je propisana dobna granica od 18 godina. Umjesto dosadašnje jednostavne potvrde označavanjem kućice, korisnici će morati potvrditi dob povezivanjem s državnim sustavom mGrađani, piše Tportal.

Iz tvrtke su pojasnili da je novost uvedena kako bi se poslovanje uskladilo s novim zakonskim propisima u Hrvatskoj.

Pritom naglašavaju da postupak provjere ne omogućuje pristup drugim osobnim podacima korisnika. Platforma dobiva isključivo informaciju o tome ispunjava li osoba uvjet punoljetnosti, a iz Wolta poručuju da je postupak brz i siguran.

Kako se potvrđuje dob?

Provjera se provodi pri završetku narudžbe, prije nego što korisnik potvrdi kupnju. Potrebno je odabrati opciju „Potvrdite svoju dob”, nakon čega se otvara aplikacija mGrađani.

Ako korisnik naručuje putem računala, na zaslonu će mu se prikazati QR kod koji treba skenirati mobitelom. Oni koji naručuju putem Woltove mobilne aplikacije dobit će mogućnost izravnog otvaranja aplikacije mGrađani.

Nakon prijave odgovarajućim vjerodajnicama i odobravanja zahtjeva za provjeru, sustav Woltu dostavlja potvrdu da korisnik ispunjava dobni uvjet. Potom se korisnik vraća u košaricu i može nastaviti s plaćanjem.

Bez mGrađana i OIB-a nije moguće dovršiti kupnju

Korisnici koji nemaju aplikaciju mGrađani ili ne uspiju potvrditi svoju dob neće moći završiti narudžbu koja uključuje alkoholna ili energetska pića ili e-cigarete, upozoravaju iz Wolta.

Za provođenje provjere potrebno je hrvatsko državljanstvo i osobni identifikacijski broj (OIB).

U slučaju tehničkih poteškoća korisnicima se savjetuje da provjere jesu li instalirali najnovije verzije aplikacija mGrađani i Wolt, piše Tportal.