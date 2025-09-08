U srcu Europe nalazi se najčudnija "zemlja" - njenu putovnicu posjeduju samo tri osobe na svijetu

Malteški red vitezova, poznat i kao Suvereni vojni bolnički red Svetog Ivana Jeruzalemskog od Rodosa i od Malte, osnovan je još 1099. godine u Jeruzalemu kao bolnica za siromašne hodočasnike. Već 1113. papa je službeno priznao njegov status viteškog i vjerskog reda. Kroz stoljeća red je mijenjao sjedišta – s Rodosa, pa s Malte – ali je zadržao suverenitet, iako danas nema teritorij, piše danas.rs.