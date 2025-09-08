U srcu Europe nalazi se najčudnija "zemlja" - njenu putovnicu posjeduju samo tri osobe na svijetu

Usred Europe postoji entitet koji zvuči kao iz romana – zemlja bez teritorija, sa svojom putovnicom, valutom, pa čak i poštanskim markama, ali sa samo tri državljana na svijetu.
Malteški red vitezova, poznat i kao Suvereni vojni bolnički red Svetog Ivana Jeruzalemskog od Rodosa i od Malte, osnovan je još 1099. godine u Jeruzalemu kao bolnica za siromašne hodočasnike. Već 1113. papa je službeno priznao njegov status viteškog i vjerskog reda. Kroz stoljeća red je mijenjao sjedišta – s Rodosa, pa s Malte – ali je zadržao suverenitet, iako danas nema teritorij, piše danas.rs.
Danas ovaj red djeluje iz dva posjeda u Rimu, odakle izdaje vlastite putovnice, tiska valutu i poštanske marke, pa čak ima i registracijske pločice. Ipak, samo tri osobe na svijetu posjeduju putovnicu Malteškog reda: Veliki meštar, njegov zamjenik i kancelar. Svi ostali članovi koriste putovnice svojih matičnih država.
Malteški red danas ima oko 13.500 članova – vitezova, dama i svećenika – i više od 100.000 volontera širom svijeta. Iako nema teritorij, MVR je suvereni subjekt međunarodnog prava, priznat od 112 država i održava diplomatske odnose sa 104 zemlje, uključujući Španjolsku, Rusiju i Ameriku. Zanimljivo je da Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD i Novi Zeland ne priznaju putovnice ovoga reda.
Red je prije svega humanitarna organizacija. Njegovi članovi pružaju medicinsku pomoć, pomažu u katastrofama i rade na očuvanju kršćanskih vrijednosti. Financiranje dolazi od donacija, darova i partnerstava.
Malteški viteški red fascinantna je kombinacija povijesti, religije i diplomacije – "zemlja" koja nije država, a ipak ima sve atribute suverenog entiteta. Njegova je putovnica toliko rijetka da je na svijetu imaju samo troje ljudi – i to ovaj red čini apsolutno jedinstvenim.
