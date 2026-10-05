Alergolog: Ovaj predmet iz spavaće sobe trebali biste redovito mijenjati

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Kada imate alergiju, može vam se činiti da se alergeni kriju iza svakog ugla i samo čekaju priliku da izazovu začepljen nos, svrbež i suzenje očiju. Iako vjerojatno činite sve što možete kako biste pronašli odgovarajuće lijekove protiv alergije, alergolozi ističu da su promjene životnih navika također ključne za držanje alergija pod kontrolom.

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"Odgovarajuće liječenje alergija podrazumijeva kontrolu čimbenika iz okoliša, kao i primjenu lijekova“, kaže dr. David Corry, profesor imunologije, alergologije i reumatologije na Medicinskom fakultetu Baylor.

Kako objašnjava, poduzimanje svih mogućih mjera za kontrolu čimbenika iz okruženja u kojem živite, uključujući i vlastiti dom, može biti jednako važno kao i primjena lijekova.

„Ima smisla maksimalno iskoristiti sve mjere za kontrolu čimbenika iz okoliša kako bi potreba za lijekovima bila što manja ili, još bolje, kako bi se njihova upotreba u potpunosti izbjegla“, kaže dr. Corry za Parade.

Objašnjava da uklanjanje potencijalnih okidača alergija iz okoline omogućuje i da u većoj mjeri preuzmete kontrolu nad vlastitim zdravljem, za razliku od liječenja lijekovima, koje obično podrazumijeva odricanje od određenog stupnja osobne kontrole nad zdravljem.

Iako su vam neke promjene životnih navika vjerojatno već poznate, poput redovitog čišćenja doma i zatvaranja prozora u danima kada je koncentracija peludi visoka, u vašoj spavaćoj sobi možda se krije jedan značajan izvor alergena kojeg vjerojatno niste ni svjesni.

Predmet u spavaćoj sobi koji bi osobe sklone alergijama trebale zamijeniti

Jastuk na kojem spavate svake noći može biti leglo grinja i gljivica, uobičajenih alergena koji mogu izazvati vrlo neugodne simptome, upozorava dr. Corry.

"Jastuci, bez obzira na to od kojeg su materijala napravljeni, upijaju masnoće s kože i na njima se nakupljaju odumrle stanice kože, koje služe kao hrana organizmima poput gljivica i grinja“, kaže za Parade. "Prisutnost gljivica i grinja u jastucima može dovesti do toga da redovito udišete spore gljivica i izmet grinja, što može izazvati preosjetljivost imunosnog sustava na alergene.“

Dr. Corry ističe da redovito udisanje prevelike količine spora gljivica može povećati i rizik od infekcija dišnih puteva, koje pridonose razvoju ozbiljnijih zdravstvenih problema, poput astme, sinusitisa i gljivičnih infekcija kože. Upravo zbog toga preporučuje redovitu zamjenu jastuka.

"Redovitom zamjenom jastuka smanjujete nakupljanje masnoća i odumrlih stanica kože na razinu koja ne omogućuje grinjama i gljivicama da se razmnožavaju i počnu vam stvarati probleme“, objašnjava.

Postoji još jedna važna stvar koju treba uzeti u obzir kada je riječ o jastucima. Važno je i čime su punjeni.

"Mnogi ljudi koji koriste jastuke punjene ptičjim perjem s vremenom postanu preosjetljivi na proteine iz perja, što može dovesti do ozbiljnih imunoloških reakcija koje nisu nužno alergijske prirode, a koje mogu izazvati značajne probleme s kožom, očima i dišnim putevima“, objašnjava dr. Corry. „Jastuci bi trebali biti punjeni isključivo sintetičkim materijalima, nikada ptičjim perjem.“

Kako još smanjiti količinu alergena u spavaćoj sobi

Zamjena jastuka može biti od velike pomoći, ali to nije jedina mjera koju biste trebali poduzeti kako biste smanjili količinu alergena u spavaćoj sobi, kaže dr. Min Zhu Ku, alergologinja i imunologinja iz klinike ENT Allergy Associates.

Ako imate problema s grinjama, ona preporučuje da, uz redovitu zamjenu jastuka, koristite i zaštitne navlake koje sprječavaju prolazak grinja.

„Grinje žive svugdje gdje ima tkanine i hrane se odumrlim stanicama naše kože“, objašnjava dr. Ku. „Cilj je smanjiti izloženost grinjama na svim mjestima na kojima se nalaze tkanine, a najviše ste im izloženi upravo u krevetu.“

Zato biste jednom tjedno trebali skinuti zaštitnu navlaku, oprati je u perilici rublja, a zatim je ponovno staviti na jastuk. Na taj način produljujete vijek trajanja jastuka i sprječavate nakupljanje grinja na njemu, objašnjava dr. Ku.

Osim toga, dr. Ku preporučuje da posebnu pozornost posvetite posteljini.

"Posteljinu bi zaista trebalo redovito i često prati na visokim temperaturama, jednom tjedno“, kaže.

Na taj se način uništava velik broj grinja koje se kriju u posteljini i na njezinoj površini.