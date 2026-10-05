"iscjelitelj"
VIDEO / Ženi pozlilo na skupu, Vučić je poljubio. Lavina reakcija na mrežama
Snimka Aleksandra Vučića kako prilazi starijoj ženi kojoj je pozlilo tijekom predizbornog skupa u Bačkoj Palanci izazvala je burne i podijeljene reakcije javnosti.
Oglas
Dok su mediji bliski Vučiću njegov potez predstavili kao emotivnu i dirljivu gestu, dio korisnika društvenih mreža kritizirao je predsjednika Srbije, smatrajući da je neugodnu zdravstvenu situaciju iskoristio za vlastitu promociju.
Ženi je u trenutku Vučićeva dolaska pomoć već pružala ekipa hitne pomoći. Dok su je zdravstveni djelatnici pripremali za polazak prema vozilu, Vučić joj je prišao, primio je za ruku i poljubio. Cijeli prizor snimile su kamere, a video se ubrzo proširio društvenim mrežama.
Vučić se na susret kasnije osvrnuo i tijekom govora na skupu. Rekao je da mu je bilo najvažnije saznati da će žena biti dobro, dodajući kako ga je tijekom susreta i poljubila.
"E sad bih zaplakao!", rekao je Vučić. Snimku je potom objavio i na svojim profilima na društvenim mrežama.
Dok su pojedini mediji bliski vlasti naglašavali emotivnu stranu njegova postupka, na društvenim mrežama pojavili su se brojni kritički i podrugljivi komentari.
Dio korisnika optužio je Vučića da je situaciju u kojoj je starijoj ženi bila potrebna liječnička pomoć pretvorio u politički i osobni PR. Ubrzo su se pojavile i satirične fotomontaže na kojima je prikazan kao „iscjelitelj“ i „čudotvorac“, uz ironične komentare da liječi bolesne i vraća mrtve u život.
Posebne kritike izazvalo je upravo snimanje i naknadno objavljivanje cijelog prizora. Kritičari smatraju da nije primjereno politički eksponirati trenutak u kojem zdravstveni djelatnici pružaju pomoć osobi kojoj je pozlilo.
S druge strane, Vučićevi pristaše njegov su potez protumačili kao znak suosjećanja prema starijoj ženi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas