VIDEO / Ženi pozlilo na skupu, Vučić je poljubio. Lavina reakcija na mrežama

Dio korisnika optužio je Vučića da je situaciju u kojoj je starijoj ženi bila potrebna liječnička pomoć pretvorio u politički i osobni PR. Ubrzo su se pojavile i satirične fotomontaže na kojima je prikazan kao „iscjelitelj“ i „čudotvorac“, uz ironične komentare da liječi bolesne i vraća mrtve u život.