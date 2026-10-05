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"iscjelitelj"

VIDEO / Ženi pozlilo na skupu, Vučić je poljubio. Lavina reakcija na mrežama

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N1 Info
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05. lis. 2026. 09:11
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vucic INSTA
Aleksandar Vučić/Instagram

Snimka Aleksandra Vučića kako prilazi starijoj ženi kojoj je pozlilo tijekom predizbornog skupa u Bačkoj Palanci izazvala je burne i podijeljene reakcije javnosti.

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Dok su mediji bliski Vučiću njegov potez predstavili kao emotivnu i dirljivu gestu, dio korisnika društvenih mreža kritizirao je predsjednika Srbije, smatrajući da je neugodnu zdravstvenu situaciju iskoristio za vlastitu promociju.

Ženi je u trenutku Vučićeva dolaska pomoć već pružala ekipa hitne pomoći. Dok su je zdravstveni djelatnici pripremali za polazak prema vozilu, Vučić joj je prišao, primio je za ruku i poljubio. Cijeli prizor snimile su kamere, a video se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Vučić se na susret kasnije osvrnuo i tijekom govora na skupu. Rekao je da mu je bilo najvažnije saznati da će žena biti dobro, dodajući kako ga je tijekom susreta i poljubila.

"E sad bih zaplakao!", rekao je Vučić. Snimku je potom objavio i na svojim profilima na društvenim mrežama.

Dok su pojedini mediji bliski vlasti naglašavali emotivnu stranu njegova postupka, na društvenim mrežama pojavili su se brojni kritički i podrugljivi komentari.

Dio korisnika optužio je Vučića da je situaciju u kojoj je starijoj ženi bila potrebna liječnička pomoć pretvorio u politički i osobni PR. Ubrzo su se pojavile i satirične fotomontaže na kojima je prikazan kao „iscjelitelj“ i „čudotvorac“, uz ironične komentare da liječi bolesne i vraća mrtve u život.

Posebne kritike izazvalo je upravo snimanje i naknadno objavljivanje cijelog prizora. Kritičari smatraju da nije primjereno politički eksponirati trenutak u kojem zdravstveni djelatnici pružaju pomoć osobi kojoj je pozlilo.

S druge strane, Vučićevi pristaše njegov su potez protumačili kao znak suosjećanja prema starijoj ženi.

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Teme
aleksandar vučić bačka palanka srbija

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