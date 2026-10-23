OŠTRA PORUKA
Iz Italije se obrušili na Plenkovića zbog Maksimira: "Želi pobjednički natječaj pretvoriti u bezvrijedan papir"
Pietrangelo Buttafuoco, talijanski književnik i predsjednik Venecijanskog bijenala, oštro je kritizirao hrvatsku vlast i premijera Andreja Plenkovića zbog postupanja oko natječaja za novi stadion Maksimir.
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U komentaru za talijansku televiziju Sky TG24, a koji prenosi Tportal, osvrnuo se na žalbeni postupak nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 20. listopada privremeno zaustavila pregovore Grada Zagreba s pobjednicima natječaja.
Pobjednički projekt izradio je milanski studio VG13 Architects, iza kojeg stoje Tommaso Fantini i Alberto Rossi.
Buttafuoco smatra da bi se iza osporavanja rezultata natječaja moglo kriti i nešto više od nezadovoljstva samim arhitektonskim rješenjem. Pritom je doveo u pitanje imaju li nacionalnost autora i njihovo talijansko podrijetlo ulogu u cijelom slučaju.
Obrušio se na Plenkovića
U tekstu naslovljenom "Hrvatski stadion, dva talijanska arhitekta i državna žalba" posebno se obrušio na Plenkovića.
"Dvojica Talijana potpisuju pobjednički projekt, a hrvatski premijer Andrej Plenković, naravno političar desnog centra i proeuropski lider, želi pretvoriti u komad bezvrijednog papira natječaj na kojem su regularno pobijedili", napisao je.
Postupke hrvatskih vlasti ocijenio je licemjernima, a potom se izravno zapitao osporava li se projekt zato što dolazi iz Italije.
"Možda hrvatska Vlada kaže ne zato što je pobjednički projekt talijanski?", upitao je Buttafuoco i pozvao talijanske institucije da se uključe u slučaj.
Podsjetio je da je rješenje studija VG13 izabrano među 88 radova pristiglih iz više od 20 zemalja.
Kritizirao i reakcije iz Hrvatske
Talijanski književnik osvrnuo se i na protivljenje dijela hrvatske javnosti izgledu budućeg stadiona.
Posebno je izdvojio sadržaje na društvenim mrežama, među kojima su fotomontaže, računalne animacije i prikazi izrađeni umjetnom inteligencijom kojima se ismijava pobjedničko arhitektonsko rješenje. Takve je reakcije povezao s onim što smatra prikrivenim šovinizmom.
Buttafuoco je ustvrdio i da bi se proceduralnim prigovorima i kritikama izgleda stadiona moglo prikrivati protivljenje talijanskim autorima. Međutim, za tvrdnju da se projekt osporava zbog nacionalnosti arhitekata nije iznio konkretne dokaze.
Što se događa s projektom novog Maksimira?
Grad Zagreb objavio je rezultate međunarodnog natječaja za novi Maksimir 22. rujna, a pobjedu je odnio talijanski studio VG13 Architects.
Ministarstvo gospodarstva podnijelo je žalbu zbog sumnje da svi sudionici natječaja nisu imali jednake uvjete. Žalile su se i dvije arhitektonske skupine koje su sudjelovale u natječaju.
DKOM je 20. listopada privremeno zabranio Gradu Zagrebu pregovore s pobjedničkim studijem, a mjera će ostati na snazi do donošenja odluke o podnesenim žalbama.
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