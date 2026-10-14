Projekt novog Maksimira digao Hrvatsku na noge, a sad o njemu pišu i talijanski mediji

Međunarodni natječaj raspisan je za stadion koji bi trebao biti izgrađen do 2030. godine, uz sufinanciranje države i Grada Zagreba u omjeru od po 50 posto. Na natječaj je pristiglo čak 88 radova iz 20 zemalja, a stručni je žiri 24. rujna jednoglasno odabrao rješenje arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija. U žiriju su, uz arhitekte Sašu Chasa, Anetu Perović, Nenada Fabijanića, Hrvoja Plejića i Maju Roth-Čerinu, sjedili i Zvonimir Boban, ministar sporta Tonči Glavina te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.