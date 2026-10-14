drama oko maksimira
Projekt novog Maksimira digao Hrvatsku na noge, a sad o njemu pišu i talijanski mediji
Priča o izgradnji novog zagrebačkog stadiona dobila je neočekivan međunarodni odjek nakon što se ugledna Gazzetta dello Sport raspisala o zapletu oko projekta koji bi trebao zamijeniti Maksimir.
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Talijanski arhitektonski studio VG13 pobijedio je na međunarodnom javnom natječaju, no Vlada Republike Hrvatske sada najavljuje mogućnost potpunog poništenja postupka. U središtu cijele priče našli su se mladi talijanski arhitekti, predsjednik Dinama Zvonimir Boban koji projekt snažno podržava te hrvatski premijer Andrej Plenković koji mu se protivi, piše Gol.hr.
Međunarodni natječaj raspisan je za stadion koji bi trebao biti izgrađen do 2030. godine, uz sufinanciranje države i Grada Zagreba u omjeru od po 50 posto. Na natječaj je pristiglo čak 88 radova iz 20 zemalja, a stručni je žiri 24. rujna jednoglasno odabrao rješenje arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija. U žiriju su, uz arhitekte Sašu Chasa, Anetu Perović, Nenada Fabijanića, Hrvoja Plejića i Maju Roth-Čerinu, sjedili i Zvonimir Boban, ministar sporta Tonči Glavina te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Boban oduševljen, rad uspoređuju sa Sydneyskom operom
Predsjednik žirija Hrvoje Plejić pobjednički je rad ocijenio remek-djelom svjetske arhitekture koje će stati uz bok građevinama poput Sydneyske opere. Oduševljenje nije skrivao ni prvi čovjek Dinama Zvonimir Boban, istaknuvši kako smatra da će Zagreb dobiti "jedinstven i kultni stadion, drukčiji od svih ostalih novih, unificiranih objekata u svijetu". Sam projekt poštuje identitet Maksimira i prenosi ga u moderno doba, a stilom podsjeća na suprematizam Kazimira Maljeviča, pravac ruske avangarde s početka 20. stoljeća koji nema veze s ideološkim poimanjem supremacije.
Objekt je zamišljen s racionalnom betonskom konstrukcijom i čeličnim krovom, a prema planovima budžet ne bi smio premašiti 250 milijuna eura. Standardi udobnosti uključuju i grijana sjedala, dok je žiri predložio određene izmjene na kutovima stadiona radi zaštite od vjetra i hladnoće.
Međutim, izrada izvedbenog projekta sada je zaustavljena jer su projekt blokirale tri žalbe, od kojih je jednu podnijela upravo Vlada. Premijer Andrej Plenković najavio je potpuni preokret i poručio da će pokušati pravno poništiti natječaj, tvrdeći kako se takav stadion ne bi svidio ljudima i da je potreban drugačiji dizajn. Zbog novonastale situacije planirani početak radova u lipnju 2027. godine postao je vrlo neizvjestan.
Potez se tumači kao reakcija na nezadovoljstvo dijela domaćih arhitekata koji su razočarani pobjedom stranih kolega i žele srušiti natječaj. Na društvenim se mrežama povela i kampanja protiv talijanskog rješenja, iako je predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac stala u obranu pobjednika. Zasad cijeli projekt izgradnje novog stadiona stoji na mjestu.
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