Božinović o novom Maksimiru: "Odabrano rješenje sigurno nije konačno"

"Sigurno je da to nije konačno rješenje i siguran sam da u onom trenutku kada se bude razgovaralo i o opremanju, i sa sigurnosne strane i aspekta koje je danas važan kada se pokriva sigurnosno nogometne utakmice, da će se policija više angažirati sa svojim preporukama i sugestijama i iskustvom", rekao je Božinović novinarima na svečanosti održanoj u povodu Dana policije u Muzičkoj akademiji u Zagrebu.