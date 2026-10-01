Arhitekt o Maksimiru: Postupak treba ići dalje, nije neka drama. O Poljudu nema dvojbe

Smatra i da nije neobično da se oko stadiona toliko raspravlja u javnosti jer su ga svi dugo iščekivali. "To je dokaz da je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj kao institut jako vrijedan jer su Grad Zagreb i svi mi dobili 88 besplatnih rješenja vrijednih petnaestak milijuna eura rada inženjera i arhitekata, sve kako bismo uopće vidjeli što se na toj lokaciji može dogoditi ili ne treba dogoditi. Naravno da me ne čudi ta reakcija jer su ljudi bili jako zainteresirani, a neki su ostali šokirani rezultatom, bilo pozitivno, bilo negativno", govori.