UPOZORENJE
FOTO / Vatrogasci nakon požara u Zagrebu: Ovo ne bacajte u smeće!
Požar otpada u Zagrebu potaknuo je vatrogasce na novo upozorenje građanima zbog opasnosti od nepravilnog odlaganja baterija.
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Zagrebački vatrogasci u petak su intervenirali u Utinjskoj ulici, gdje je izbio požarotpada. Među otpadom su pronađene i baterije, zbog čega su vatrogasci upozorili na opasnost koju može izazvati njihovo nepropisno odlaganje.
Iz Vatrogasne postrojbe Zagreb napominju da službeni uzrok požara nije utvrđen, no prema onome što su zatekli na mjestu događaja s velikom sigurnošću pretpostavljaju da je do zapaljenja došlo upravo zbog baterija.
Baterije su sastavni dio brojnih uređaja koje svakodnevno koristimo, među ostalim mobitela, prijenosnih punjača, električnih cigareta, igračaka i alata. Opasnost nastaje kada takvi uređaji završe u običnom otpadu.
Tijekom prikupljanja ili obrade otpada baterija se može oštetiti, zgnječiti ili kratko spojiti, što može dovesti do zapaljenja otpada koji se nalazi oko nje.
"Ako se požar proširi u vozilu, skladištu ili postrojenju za obradu otpada, situacija može poprimiti katastrofalne razmjere i ugroziti radnike, vatrogasce i građane", upozorili su zagrebački vatrogasci.
Broj požara raste
Vatrogasci su objavili i podatke iz inozemstva. Prema jednom istraživanju, broj požara povezanih s baterijama u kamionima i postrojenjima za obradu otpada porastao je za čak 71 posto.
Ističu da su na ovaj problem već upozoravali te smatraju da je potrebna snažnija promotivna kampanja kojom bi se građanima bolje ukazalo na opasnost od bacanja baterija u miješani otpad.
"Ne bacajte baterije ni uređaje s ugrađenim baterijama u običan otpad! Odložite ih odvojeno, na za to predviđenim mjestima", poručili su zagrebački vatrogasci.
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