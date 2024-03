Jandroković: Milanović je poslao poruku da je iznad zakona, to je ozbiljan problem

Podijeli :

Patrik Macek/Pixsell

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je kako najava predsjednika Republike Zorana Milanovića da neće poštovati upozorenja Ustavnog suda i DIP-a o zabrani sudjelovanja u predizbornoj kampanji više nije pitanje samo izbornog procesa nego puno ozbiljniji problem.

“Današnjim izjavama predsjednik Republike poslao je poruku da je on iznad zakona. To je sad ozbiljan problem”, poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu uoči Predsjedništva HDZ-a.

Predsjednik Zoran Milanović najavio je ranije da neće poštovati upozorenja Ustavnog suda i Državnog izbornog povjerenstva da ne smije sudjelovati u predizbornoj kampanji ako ne da ostavku, već da će raditi kako mu savjest nalaže jer, kako je rekao, upozorenja prezire.

“Postoji li osoba u Hrvatskoj koja je iznad zakona bez obzira na funkciju koju ima?”, upitao je Jandroković i dodao kako ovo sada više nije pitanje izbornog procesa.

“Čini mi se da sam čuo da je osporio i nadležnost Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa nad pozicijom predsjednika Republike. To bi značilo da predsjednik smatra da je iznad zakona, a ne znam što onda poslije toga ide”, rekao je.

Jandroković poslao poruku Milanoviću: Tiha voda brege dere… Jandroković: Milanović bi dao ostavku da je frajer, a lijeva koalicija je diletantska

Kada predsjednik Republike, ocijenio je predsjednik Sabora, kaže da neće poštovati odluke Ustavnog suda, to je onda poruka i drugim ljudima da ne poštuju zakone i odluke sudova.

“Ja to ne razumijem. To je sad eskaliralo do te mjere da to više nije pitanje samo legaliteta i legitimiteta izbornog procesa, ovo je puno ozbiljnije”, kazao je.

Na pitanje što onda sada dalje, Jandroković kratko rekao: “Vidjet ćemo”.

Branko Bačić, potpredsjednik HDZ-a, poručio je Milanoviću da prije svega on mora poštivati Ustav i zakone jer je to temeljna postavka uređene države.

“Jer samo u uređenoj državi u kojoj se znaju pravila mogu biti regularni izbori. Nama je valjda cilj svima da na kraju izborne utrke pobijedi onaj koji je najbolji, kojeg su naši birači prepoznali, a ne onaj tko u jednoj neregularnoj utakmici stvara probleme sebi i drugima. To nam ne treba”, rekao je.

HDZ je, dodao je, u kampanju koja još nije službeno ni počela ušao kao glavni favorit, ne samo zato jer je to stranka koja ima svoje vrijednosti i program koji baštini najveći dio hrvatskog naroda nego zato što građani prepoznaju postignuća koja su ostvarili.

Na pitanje koliko će HDZ potrošiti u kampanji, Bačić je poručio da će onoliko koliko je zakonom predviđeno.

“A lijepo se zna da je to oko dva milijuna eura za cijelu kampanju. Sve transparentno. Državni ured za reviziju provjerava naše poslovanje i HDZ uvijek, za razliku od brojnih drugih političkih stranaka, dobiva bezuvjetno mišljenje i tako će biti i u ovoj kampanji”, rekao je.

Na Milanoviću konstataciju da je Kolinda Grabar-Kitarović dolazila na skupove HDZ-a dok je bila predsjednica Republike, Bačić je istaknuo kako ona “uopće nije ni bila u toj kampanji, a pogotovo da bi se usudila kršiti Ustav i zakone RH”.

Mislav Herman, predsjednik zagrebačkog ogranka HDZ-a, kazao je kako je njegova organizacija predala prijedlog od oko 65 potencijalnih kandidata, koje će tijela stranke razmotriti u idućim danima za stavljanje na liste.

“Nema iznenađenja, sve vama dobro poznata imena”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.