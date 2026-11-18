PREDSJEDNIK SABORA ZA N1
Jandroković za N1: "Vukovar pokazuje koliko su Hrvati spremni žrtvovati se za svoju državu"
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković razgovarao je s reporterkom N1 Katarinom Plantak tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. Govorio je o važnosti Vukovara za hrvatski narod, razvoju Hrvatske u proteklih nekoliko desetljeća, ali i potrebi za smirivanjem političkih napetosti i primjerenijom komunikacijom u javnom prostoru.
"Ovako velik broj ljudi pokazuje koliko Hrvati drže do Vukovara, koliko se identificiraju sa žrtvom Vukovara i svime što je Vukovar dao za Hrvatsku. On je postao ne samo simbol nego i zajedništvo samo po sebi, znak koliko su Hrvati spremni trpjeti i žrtvovati se za svoju državu", rekao je Jandroković.
Istaknuo je da je dirljivo vidjeti toliko ljudi, emocija i mladih koji sudjeluju u Koloni sjećanja.
"Trebamo biti realni i pogledati odakle smo krenuli"
Na pitanje je li zadovoljan postignutim u proteklih deset godina, Jandroković je odgovorio da uvijek postoji prostor za napredak, ali da pritom treba sagledati put koji je Hrvatska prošla od početka 1990-ih.
"Uvijek može bolje. Trebamo biti realni, pogledajmo odakle smo krenuli i kako je to izgledalo početkom 90-ih, kada je bilo neizvjesno hoće li biti hrvatske države. Cijena koju je Hrvatska platila za neovisnost i slobodu velika je", rekao je.
Podsjetio je da je Hrvatska pobijedila u Domovinskom ratu, mirno reintegrirala hrvatsko Podunavlje te postala članica Europske unije i NATO-a.
"Ostvarili smo sve strateške ciljeve koje smo htjeli ostvariti. Istodobno snažno raste gospodarstvo, uhvatili smo priključak sa zemljama koje su bile daleko ispred nas", istaknuo je predsjednik Sabora.
"Moramo razboritije komunicirati i više uvažavati jedni druge"
Upitan što bi u Hrvatskoj trebalo biti bolje, Jandroković je posebno izdvojio način javne komunikacije.
"Treba popraviti način na koji komuniciramo u javnom prostoru, ne samo politika nego i mediji i svi koji sudjeluju u javnim debatama. Da malo razboritije komuniciramo, procjenjujemo ono u čemu smo uspješni i u čemu možemo biti bolji. Da uvažavamo jedni druge i prihvaćamo različitosti", poručio je.
Dodao je da postoji prostor da cijelo društvo bude razboritije i bolje, kao i da je potrebno nastaviti s reformama.
"Ponekad i sam kažem nešto zbog čega mi je kasnije žao"
Govoreći o oštrim raspravama i teškim riječima koje se često mogu čuti u Hrvatskom saboru, Jandroković je priznao da nije jednostavno spriječiti takvu komunikaciju.
"Jako je to teško spriječiti. Svi naglašavaju da u Saboru padaju teške riječi, ali svaki zastupnik i zastupnica trebaju sami djelovati u tom smjeru. Svi znaju procijeniti što je ispravno, razlikovati što je dobro, a što zlo", rekao je.
Naglasio je da kao predsjednik Sabora nastoji djelovati smirujuće, ali je priznao da ni sam nije uvijek zadovoljan vlastitim reakcijama.
"Pokušavam djelovati umirujuće, ali nije lako. Ponekad i sam kažem nešto zbog čega mi je kasnije žao", priznao je Jandroković.
Zaključio je porukom da svi koji sudjeluju u javnom životu snose odgovornost za atmosferu u društvu.
"Svi mi koji sudjelujemo u javnom životu trebamo vlastitim riječima i djelima smirivati situaciju. Živimo u teškom vremenu", poručio je predsjednik Hrvatskog sabora.
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