"Ovako velik broj ljudi pokazuje koliko Hrvati drže do Vukovara, koliko se identificiraju sa žrtvom Vukovara i svime što je Vukovar dao za Hrvatsku. On je postao ne samo simbol nego i zajedništvo samo po sebi, znak koliko su Hrvati spremni trpjeti i žrtvovati se za svoju državu", rekao je Jandroković.