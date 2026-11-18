razgovor za n1
Plenković za N1: "Znamo da postoje ljudi koji imaju informacije o grobnicama, očekujemo ih od Srbije"
Predsjednik Vlade Andrej Plenković razgovarao je s reporterkom N1 Katarinom Plantak tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. Govorio je o 35. obljetnici pada grada, žrtvi hrvatskih branitelja, potrazi za nestalima te očekivanjima od novih vlasti u Srbiji i Crnoj Gori.
"Prošlo je 35 godina, to je puno vremena, ali osjećaj hrvatskog naroda prema žrtvi Vukovara, prema onima koji su za našu slobodu i državu dali najviše, jednako je živ", poručio je premijer.
Prisjećajući se ratnih stradanja Vukovara, Plenković je spomenuo nedavnu konferenciju u Parizu, na kojoj je podsjetio da je Vukovar bio prvi europski grad sravnjen sa zemljom nakon Drugog svjetskog rata. Usporedio je njegovo razaranje s onim što je ukrajinski Mariupolj doživio tijekom ruske agresije.
"Kad se sjetimo ta tri mjeseca intenzivnog razaranja grada i nevjerojatnog herojstva hrvatskih branitelja koji su zaustavili agresiju JNA nadljudskom snagom, tu žrtvu i ulogu Vukovara hrvatski narod nikad neće zaboraviti. To je najvažnije i vidi se i danas", rekao je Plenković.
"Postoje ljudi koji znaju gdje su grobnice"
Na pitanje očekuje li pomake u suradnji s novom srbijanskom vlašću, osobito kada je riječ o otvaranju arhiva i rasvjetljavanju sudbine nestalih, premijer je poručio da najprije treba pričekati formiranje nove vlade.
"Izrazito je važno da pričekamo da se formira vlada. Konstituirana je skupština, sada slijedi drugi korak", rekao je.
Podsjetio je na dosadašnje rezultate potrage za nestalima, ali i na činjenicu da sudbina velikog broja ljudi još nije razjašnjena.
"Mi smo dosad identificirali 353 posmrtna ostatka branitelja i civila, a još tragamo za 1725 osoba. Da bismo završili taj proces, postoje ljudi koji znaju gdje su grobnice i lokacije na koje su posmrtni ostaci premještani", naglasio je.
Kao primjer naveo je Petrovačku dolu, gdje su posmrtni ostaci pronađeni ispod velikih količina otpada.
"Vidite da smo na Petrovačkoj doli pronašli 38 ljudi kada smo iskopali 17 metara materijala. To je ogromna visina. Postoje ljudi koji znaju", rekao je.
Prisjetio se i pronalaska posmrtnih ostataka francuskog dragovoljca Jeana-Michela Nicoliera, koji su pronađeni uz cestu.
"Neće biti popuštanja ni Srbiji ni Crnoj Gori"
Govoreći o mogućnosti blokiranja europskog puta Srbije zbog neriješenog pitanja nestalih, Plenković je istaknuo da Hrvatska očekuje konkretne informacije i napredak.
"Što se tiče Srbije, puno je veći broj nestalih. Za Crnu Goru identificirali smo 14 osoba imenom i prezimenom i čekamo podatke. Međutim, broj podataka koji se nalaze u Beogradu puno je veći i zato su očekivanja u smislu pravih informacija podignuta", rekao je.
Naglasio je da Hrvatska dosad nije dobila dovoljno informacija te da je to pitanje povezano s pregovaračkim poglavljem 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava.
"Mi nismo dobili dovoljno saznanja dosad. To je dio poglavlja 23. Očekivat ćemo napredak u tom procesu, to je itekako važno", poručio je premijer.
Dodao je da neće biti popuštanja ni Srbiji ni Crnoj Gori kada je riječ o ispunjavanju hrvatskih zahtjeva. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori svjesni su što se od njih očekuje i što trebaju učiniti.
"Uvijek sve može bolje"
Na pitanje je li zadovoljan Hrvatskom 35 godina nakon ratnih događaja u Vukovaru, Plenković je odgovorio da prostora za napredak uvijek ima.
"Uvijek sve može bolje. Realno, Hrvatska je demokratska zemlja s institucijama i vladavinom prava, s gospodarstvom koje kontinuirano raste", rekao je premijer.
Na dodatno pitanje što je jedna stvar koja bi u Hrvatskoj morala biti bolja, odgovorio je da takvih stvari ima više.
"Nije jedna, ima ih. Bio bih sretan kad bismo realno ocijenili našu poziciju i situaciju", zaključio je Plenković dodajući na kraju da netko drugi, tko situaciju promatra hladne glave, ima bolji uvid u situaciju.
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