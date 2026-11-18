O Vukovaru
Božinović: Policija je prije 35 godina bila jedina organizirana snaga koja je mogla pružiti otpor
Naša Katarina Plantak u Vukovaru je razgovarala s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.
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"Emocije su uvijek posebne u Vukovaru, kao što je Vukovar i poseban grad s posebnom porukom kada govorimo o stvaranju hrvatske države. Prošlo je 35 godina od tog stradanja", kazao je Davor Božinović pa nastavio:
"Vidimo da su stasale neke nove generacije ljudi koje nemaju osobna sjećanja na to vrijeme. Zato je dobro da se mladi ljudi informiraju i uče o povijesti ovog grada i hrvatske države. Te dvije stvari su jako povezane", kazao je.
Ministar unutarnjih poslova ponovio je ono što su prije njega rekli gradonačelnik Vukovara i brojni drugi političari:
"Ovo nije ni prigoda ni dan ni trenutak za bilo kakvo politiziranje. Sve što vidimo danas prolazi vrlo dostojanstveno, kao što je i Vukovar dostojanstven. Jer je kroz uništavanja i razaranja izašao uzdignute glave", kazao je.
Osvrnuo se i na ulogu policije u ratu, ali u suvremenom hrvatskom društvu.
"Nadam se da građani imaju dovoljno povjerenja u policiju. Po nekim istraživanjima koje vidim, imaju. Ali povjerenje se stječe svaki dan. Kao što je policija stvarala povjerenje i prije 35 godina ovdje, od prvog do zadnjeg dana bitke za Vukovar policija je imala jednu od vodećih uloga. Bila je jedina organizirana snaga koja je mogla pružiti otpor", kazao je.
"U Vukovaru je tih dana bilo oko 800 pripadnika policije, 97 njih izgubilo je živote. Jako smo ponosni na ulogu policije u Domovinskom ratu. To je neusporedivo s drugim policijama na svijetu", dodao je.
Odgovorio je i na pitanje što i kako može bolje što se tiče policije i Ministarstva unutarnjih poslova.
"Uvijek se može i mora bolje. Moramo ulagati u nove kadrove, nove specijalnosti. Izazovi su sve kompleksniji. Građanima puno toga prijeti iz digitalne sfere, telekomunikacija, moramo jačati tu specijalnost. Uvijek će biti potrebno da policija održava javni red i mir.
Dok smo mi danas u koloni sjećanja, policijski službenici su na najduljoj vanjskoj granici Europske unije, sprječavaju nezakonite prelaske. Imamo stvarno dobre rezultate. Razriješenost kaznenih djela je 70 posto, među najvišima u EU-u, ali da može i mora bolja, to je točno", kazao je ministar.
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