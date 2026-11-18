"Nadam se da građani imaju dovoljno povjerenja u policiju. Po nekim istraživanjima koje vidim, imaju. Ali povjerenje se stječe svaki dan. Kao što je policija stvarala povjerenje i prije 35 godina ovdje, od prvog do zadnjeg dana bitke za Vukovar policija je imala jednu od vodećih uloga. Bila je jedina organizirana snaga koja je mogla pružiti otpor", kazao je.