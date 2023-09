Je li Banožić uteg Vladi? “Dobio je dvije odbijenice, hoće li u Strasbourg jer neće platiti 930 eura?!”

Podijeli :

Novinari Ilija Radić (N1) i Petra Maretić Žonja (Večernji list) u Točki na tjedan komentirali su sukob interesa u kojem se našao ministar obrane Mario Banožić koji si je dodijelio na korištenje državni stan.

Ovo je još jedna u nizu situacija zbog kojih se Banožić našao na udaru kritika, a Radić smatra da sve to šteti i premijeru Andreju Plenkoviću.

“Imamo seriju situacija u kojima je Banožić negativac. Ovo sa stanom se rješava vrlo jednostavno. Samoinicijativno je odveo slučaj na Upravni sud. Zašto se žali? Ali ne, ide na jednu žalbu, ne prođe, pa na drugu, pa to ne prođe i sad ide na Ustavni sud. Pa hoće li ići u Strasbourg (Europski sud za ljudska prava) jer ne želi platiti 920 eura? Svim tim situacijama šteti Plenkoviću“, istaknuo je.

TNT komentar: Ljubav Andreja Plenkovića i rumunjskih novinara Jakovina o docentu Banožiću: Kvaliteta se može zamračiti partijskom knjižicom. To je pogubno

Radić dodaje da se približavaju izbori pa će Plenković morati vagati oko toga hoće li smijeniti Banožića. Podsjeća da ovaj sukob interesa nije jedina sporna situacija u kojoj se ministar našao – tu je i APN, akademska karijera…

Maretić Žonja smatra da se premijer još neće riješiti Banožića. “Radi mu štetu, ali neće ga se riješiti ako nije ni dosad.

“Što se tiče stana, rekla bih da je jasno da nije smio potpisati takvu odluku. Ali, zanima me više je li on doista uredio i obnovio taj stan, kako je rekla Đerek. Mi to još ne znamo, 360 000 kuna je oko 50 000 eura i u to vrijeme ste mogli urediti cijeli stan solidno”, kazala je pa nastavila:

“Zanima me i hoće li on iseliti iz stana, pa što je s onim prijavama vezanih za Državne imovine i pogodvanje. To su sve stvari koje USKOK još istražuje, ne znamo još epilog.”

“Banožić će biti uteg u kampanji”, zaključuje Maretić Žonja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Šef HEP-a konačno podijelio svoju stranu priče. Novinarka ističe: “Ključne su tri poruke… KVIZ Ljubitelj ste kvizova znanja? Probajte riješiti ovih 10 teških pitanja!