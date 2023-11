Je li bilo propusta Ministarstva poljoprivrede oko mandarina? Predsjednik HPK-a: “Bit će štete”

Podijeli :

Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, u Newsroomu je s Domagojem Novokmetom raspravljao o problemima koje izaziva afrička svinjska kuga.

Jakopović je komentirao seljake okupljene u stožeru za obranu hrvatskog sela koji su najavili prosvjed.

Uništene mandarine zbog pesticida: “20 godina smo ga koristili i sad odjednom ispada da se truju konzumenti” Proizvođači mandarina suglasni: Mi znamo što beremo i stavljamo na tržište! Tko u dolini Neretve koristi opasni pesticid na mandarinama?

“Moramo ih razumjeti i shvaćamo da su u ovom trenutku velike promjene za određen dio naših OPG-a. Sigurnost hrane i potrošača je prije svega izuzetno bitna i moramo poštovati bio-sigurnosne mjere jer to nije samo hrvatski problem, to je u Europi prisutno desetak godina. Kad se 2017./18. u centralnoj Europi pojavila epidemija znamo kolike su tenzije bile i koja je žestoka borba bila protiv afričke svinjske kuge.”

HPK je na današnjem sastanku s Vladom raspravljao o problematici Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Jakopović je naveo dva glavna problema oko tog Zakona – privatno i državno zemljište.

“S privatnim zemljištem smo uspjeli danas dogovoriti da će se produžiti termin koji ljudi koriste za potvrde za privremeno korištenje. To je problem našeg katastra i gruntovnice pa vrlo teško ljudi dolaze do ugovora, nego za privremeno korištenje koje se ovjeruje kod javnog bilježnika. To nije službeni dokument, ali je dokument koji iz godine u godinu produžuju naši poljoprivrednici i jako je bitan da upišu zemlju za dobivanje potpore.”

Jakopović navodi kako se s državnim poljoprivrednim zemljištem često različito postupa kod različitih čelnika jedinica lokalne samouprave.

“Novi zakon koji je stupio na snagu, 19. izmjena, je išao na način da može i ne mora ograničtiti maksimum koji pojedini poljoprivrednik ili gospodarstvo može dobiti. Puno je kriterija u tom segmentu. Određeni čelnici lokalne samouprave, a znamo da ih imamo 555 u Hrvatskoj, poštuju i gledaju dosadašnje doprinose i koji su poslovni subjekti, tvrtke, OPG-ovi na njihovom području. Ali neki to ne gledaju i spuštaju maksimume koje pojedino gospodarstvo može dobiti na vrlo niske razine”, objašnjava Jakopović.

Jedna od tema na sastanku s Vladom je bio prijevoz ukrajinskog žita.

“Nesretna kontrola ovih ukrajinskih žitarica koja nam se događa ne samo u Hrvatskoj, nego u svim istočnim zemljama gdje je put od Constante prema gdje je trebalo to žito završiti na sjeveru Afrike, ali uvijek postoje ljudi koji pokušavaju pronaći sebe u tom lancu, pa žito ne završi tamo gdje je trebalo, nego putem završi u istočnoj Europi.”

Jakopović je komentirao navode Bože Petrova koji je u Saboru izjavio kako će proizvođači mandarina iz doline Neretve biti na gubitku više od tri milijuna eura zbog propusta Ministarstva poljoprivrede koje nije osiguralo sterilne mužjake mušica, kao što je to radilo posljednjih deset godina.

“Procjena je bila određenih službi da je dovoljno svake druge godine da se nabavljaju ti sterilni mužjaci, ali pokazalo se da nije dovoljno i bit će štete. U kojem segmentu i kojem obliku još nije poznato. U dnevnom kontaktu smo s proizvođačima iz doline Neretve. Sigurno ćemo tražiti jednu intervenciju da se ta nastala šteta proizvođačima mandarine nadoknadi.”

