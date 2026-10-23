IMA PODEBLJI DOSJE
Jedan od najiskusnijih torcidaša uhićen na putu do aerodroma: "Slučajno sam se našao u korteu"
Splitska policija uhitila je 31-godišnjeg Kažimira Alfirevića, poznatog pod nadimkom Kažo, kojeg se sumnjiči za sudjelovanje u javnom poticanju na mržnju tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, a sud mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor.
Oglas
Kažimir Alfirević jedan je od dosad identificiranih pripadnika Torcide s opsežnim kriminalnim dosjeom. Policija ga sumnjiči da je sudjelovao u izvikivanju pronacističkih parola tijekom navijačke povorke koja je ulicama Splita prošla prije prve europske utakmice Hajduka i Ajaxa nakon više od 15 godina.
Sudac istrage odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, zbog čega je završio u splitskom zatvoru na Bilicama.
Dok se dio osumnjičenih nakon raspisivanja potrage sam predao policiji, Alfirević je uhićen pet dana nakon utakmice, na putu prema splitskom aerodromu. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, navodno je planirao otputovati u susjednu državu, kamo je nekoliko dana ranije otišla njegova djevojka.
"Slučajno sam se našao u korteu"
Tijekom obrane Alfirević je negirao povezanost s kaznenim djelom koje mu se stavlja na teret. Tvrdio je da nije bio dio organizirane skupine, da se u korteu našao slučajno te da nije izvikivao nikakve parole.
Objasnio je i da živi na selu, vodi vlastito obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) te da sve obveze ovise o njemu. Istaknuo je kako se mora pripremiti za nadolazeću zimu, zbog čega je očekivao da neće završiti u istražnom zatvoru.
Povezuje ga se sa slučajevima naselja i paljevine?
Alfirevića se, prema pisanju Slobodne Dalmacije, povezuje i s ranijim slučajevima nasilja, uključujući premlaćivanja i paljevine. Među slučajevima koji se spominju je i napad iz 2022. godine, kada je skupina torcidaša u Splitu metalnim šipkama napala mladiće iz Zagreba, zamijenivši ih za navijače Dinama.
Prema pisanju Indexa, Alfirević navodno nije izravno sudjelovao u napadu, ali je napadačima telefonom dojavio gdje se mladići nalaze. Kaznena prijava protiv osumnjičenih u tom slučaju odbačena je zbog nedostatka dokaza koji bi potvrdili njihovu umiješanost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas