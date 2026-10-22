Sociolog Krolo: "Veličanje Hitlera je neobranjivo, ali Golf s lijesom i 'Gazi Židove' nisu tema"

"Odraz društva dolazi iz toga što dugi niz godina relativiziramo lokalne fašističke ideologije koje zagovaraju etnički čistu državu – to je temelj svega ovoga. Tu je bilo puno relativiziranja i normaliziranja, i to je u lokalnom kontekstu funkcioniralo. Ali kad je to postala međunarodna sramota, javljaju se akteri koji nisu ništa napravili da bi se to reduciralo ili su, štoviše, napravili puno kako bi se ta priča relativizirala ili normalizirala. Takvo zgražanje je licemjerno. Na sceni je stranačko i političko prebrojavanje, računa se na njihove glasove i teško je očekivati da će se stvari strukturno, fundamentalno promijeniti. Treba krenuti od onih koji imaju najviše moći u društvu da to riješe jer ovo im dobro dođe kao neka vrsta distrakcije. Sedam dana se o ovome priča, a u međuvremenu imamo puno ozbiljnih i važnijih tema – od ilegalnog i opasnog otpada, pada životnog standarda, korupcije, klimatskih promjena, stanovanja,...", naglasio je Krolo.