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pomoć građana

Policija objavila fotografije četvorice muškaraca: Traže ih zbog incidenata u Splitu

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N1 Info , Hina
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23. lis. 2026. 09:00
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Torcida
PU splitsko-dalmatinska

Splitsko-dalmatinska policija objavila je u petak fotografije još četvorice muškaraca za kojima traga zbog sumnje da su sudjelovali u izvikivanju nacističkih i antisemitskih poruka tijekom Torcidine povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa 15. listopada u Splitu.

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Policija poziva građane koji imaju informacije o muškarcima s objavljenih fotografija ili znaju gdje se nalaze da se jave na broj 192 ili na e-adresu [email protected].

Incident se dogodio tijekom navijačke povorke prema Poljudu, kada su se, prema policijskim navodima, čuli nacistički i antisemitski povici, uključujući zazivanje Adolfa Hitlera i Auschwitza, pozive na nasilje nad Židovima te ustaške parole.

Policija je ranije objavila fotografije devetorice muškaraca koje je tražila zbog sumnje u povezanost s tim događajem. Do 19. listopada pronađena su dvojica, a potraga za ostalima se nastavila.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona, povezanog s događajem, kazneno su prijavljene 23 osobe.

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Teme
hajduk policija split torcida

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