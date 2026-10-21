Mlinarić stao u obranu Torcide: "Da se ne progone kao zvijeri ti momci, ti dečki"

"Jeste li vi znali tko je zapalio one požare koji su bili, pa je nakon njih izašlo da su to tri Kanađanina i jedna Poljakinja? Jeste li znali da su to bili pripadnici srpske nacionalnosti koji su živjeli tu do devedesetih godina i otišli u Oluji? Zašto tad nije bila hajka? Zašto se tad nije govorilo tko je to zapalio? Zašto dvostruki kriteriji? Zašto?", upitao je.