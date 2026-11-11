STROGA PRAVILA
Jedna sitnica može zakomplicirati izdavanje dokumenata: Ovo nikako ne smijete raditi
Fotografiranje za osobnu iskaznicu ili putovnicu podliježe strogim pravilima, a jedan od najvažnijih zahtjeva jest neutralan izraz lica, zbog čega široki osmijeh na službenoj fotografiji nije dopušten.
Oglas
Mnogi su se prilikom fotografiranja za osobne dokumente susreli s upozorenjem fotografa da se ne smiju smiješiti. Iza tog pravila, međutim, ne stoji samo birokratska formalnost, nego tehnički razlozi povezani sa sustavima za prepoznavanje lica.
Naime, pokazivanje zuba i širok osmijeh mogu otežati rad suvremenih sustava za provjeru identiteta. Oni se sve češće koriste u zračnim lukama i na graničnim prijelazima, gdje automatizirana elektronička vrata postupno preuzimaju dio posla granične policije.
Dok ljudi mogu prepoznati poznatu osobu neovisno o izrazu njezina lica, računalni sustavi imaju drukčiji način rada.
Kako bi usporedili fotografiju s licem osobe koja se nalazi pred kamerom, algoritmi moraju precizno izmjeriti geometrijske značajke i međusobne udaljenosti pojedinih dijelova lica. Među njima su razmaci između zjenica, ušiju, nosa i usta, kao i širina očiju i usana, piše HuffPost.
Osmijeh pritom mijenja izgled lica jer podiže obraze i rasteže usta, zbog čega se mijenjaju i njegove proporcije. Takve promjene računalnim sustavima znatno otežavaju prepoznavanje osobe i potvrdu njezina identiteta.
Međunarodni standardi za fotografije
Pravila za izgled fotografija u putovnicama imaju dugu povijest. Sustav međunarodno standardiziranih putnih isprava kakav se koristi danas počeo se razvijati nakon Prvog svjetskog rata, a važna prekretnica bila je 1920. godina.
U prvim godinama izdavanja putovnica kriteriji su bili znatno manje strogi. Kasnije je Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) uvela globalne tehničke standarde koje danas primjenjuju države diljem svijeta.
S razvojem biometrijske tehnologije pravila su dodatno postrožena. Godine 2004. Sjedinjene Američke Države i brojne druge zemlje izmijenile su svoje zahtjeve te neutralan izraz lica odredile kao standard za biometrijsku identifikaciju.
To znači da osoba na fotografiji mora imati zatvorena usta, otvorene oči i pogled usmjeren ravno prema kameri. Nošenje naočala i pokrivala za glavu također nije dopušteno, osim u iznimnim slučajevima za koje je potrebno posebno odobrenje.
Pravila o izrazu lica nešto su fleksibilnija kada je riječ o fotografiranju djece. Ipak, važno je da dijete gleda prema kameri i da su mu oči otvorene kako ne bi bilo problema s izdavanjem putovnice, piše HuffPost.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas