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STROGA PRAVILA

Jedna sitnica može zakomplicirati izdavanje dokumenata: Ovo nikako ne smijete raditi

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N1 Info
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11. stu. 2026. 19:15
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Neva Zganec/PIXSELL

Fotografiranje za osobnu iskaznicu ili putovnicu podliježe strogim pravilima, a jedan od najvažnijih zahtjeva jest neutralan izraz lica, zbog čega široki osmijeh na službenoj fotografiji nije dopušten.

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Mnogi su se prilikom fotografiranja za osobne dokumente susreli s upozorenjem fotografa da se ne smiju smiješiti. Iza tog pravila, međutim, ne stoji samo birokratska formalnost, nego tehnički razlozi povezani sa sustavima za prepoznavanje lica.

Naime, pokazivanje zuba i širok osmijeh mogu otežati rad suvremenih sustava za provjeru identiteta. Oni se sve češće koriste u zračnim lukama i na graničnim prijelazima, gdje automatizirana elektronička vrata postupno preuzimaju dio posla granične policije.

Dok ljudi mogu prepoznati poznatu osobu neovisno o izrazu njezina lica, računalni sustavi imaju drukčiji način rada.

Kako bi usporedili fotografiju s licem osobe koja se nalazi pred kamerom, algoritmi moraju precizno izmjeriti geometrijske značajke i međusobne udaljenosti pojedinih dijelova lica. Među njima su razmaci između zjenica, ušiju, nosa i usta, kao i širina očiju i usana, piše HuffPost.

Osmijeh pritom mijenja izgled lica jer podiže obraze i rasteže usta, zbog čega se mijenjaju i njegove proporcije. Takve promjene računalnim sustavima znatno otežavaju prepoznavanje osobe i potvrdu njezina identiteta.

Međunarodni standardi za fotografije

Pravila za izgled fotografija u putovnicama imaju dugu povijest. Sustav međunarodno standardiziranih putnih isprava kakav se koristi danas počeo se razvijati nakon Prvog svjetskog rata, a važna prekretnica bila je 1920. godina.

U prvim godinama izdavanja putovnica kriteriji su bili znatno manje strogi. Kasnije je Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) uvela globalne tehničke standarde koje danas primjenjuju države diljem svijeta.

S razvojem biometrijske tehnologije pravila su dodatno postrožena. Godine 2004. Sjedinjene Američke Države i brojne druge zemlje izmijenile su svoje zahtjeve te neutralan izraz lica odredile kao standard za biometrijsku identifikaciju.

To znači da osoba na fotografiji mora imati zatvorena usta, otvorene oči i pogled usmjeren ravno prema kameri. Nošenje naočala i pokrivala za glavu također nije dopušteno, osim u iznimnim slučajevima za koje je potrebno posebno odobrenje.

Pravila o izrazu lica nešto su fleksibilnija kada je riječ o fotografiranju djece. Ipak, važno je da dijete gleda prema kameri i da su mu oči otvorene kako ne bi bilo problema s izdavanjem putovnice, piše HuffPost.

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