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Što se događalo u sobi prije smrti pacijenta u Jankomiru? Nadzorne kamere snimile postupanje osoblja
Snimke nadzornih kamera iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru jedan su od ključnih dokaza u istrazi protiv četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo pacijenta Kristiana Josipa Periša.
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Kako doznaje Indexova novinarka Ana Raić, istražitelji su analizirali snimke iz bolničke sobe u kojoj je Periš bio smješten, a koje prikazuju postupanje medicinskog osoblja neposredno prije njegove smrti.
Riječ je o prostoriji pod videonadzorom, za koji je bolničko osoblje znalo. Osim četvorice osumnjičenih medicinskih tehničara, tijekom incidenta ondje su bili i liječnici, koji zasad u postupku imaju status svjedoka.
Prema dostupnim informacijama, medicinski tehničari pozvani su s drugih bolničkih odjela nakon što je Periš počeo pokazivati nasilno ponašanje, kako bi pomogli u njegovu obuzdavanju.
Istražitelji analizirali snimke iz bolničke sobe
Policija je analizirala snimku nadzorne kamere iz sobe 1A, koja obuhvaća razdoblje između 20 i 22 sata.
Prema policijskom zapisniku, pacijent je bio budan i ležao je na bolničkom krevetu, fizički sputan sigurnosnim remenjem.
Na snimci je, prema navodima istražitelja, zabilježeno postupanje četvorice medicinskih tehničara koji su tijekom intervencije primjenjivali fizičku silu nad pacijentom.
Posebno je važan dio policijskog izvješća u kojem se navodi da primjena sile nije prestala ni nakon što pacijent više nije pružao otpor.
Upravo su snimke nadzornih kamera jedan od ključnih dokaza na temelju kojih istražitelji nastoje rekonstruirati događaje koji su prethodili Periševoj smrti i utvrditi odgovornost osumnjičenih.
Uzrok smrti još nije utvrđen
Točan uzrok smrti Kristiana Josipa Periša zasad nije utvrđen. Konačan odgovor o okolnostima i uzroku smrti trebalo bi dati obdukcijsko vještačenje.
Četvorica osumnjičenih medicinskih tehničara nalaze se u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela te zbog osobito teških okolnosti kaznenog djela za koje ih se tereti.
Istraga se nastavlja, a osumnjičenici se smatraju nedužnima dok im se krivnja ne utvrdi pravomoćnom sudskom presudom.
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