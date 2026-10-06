"ADMINISTRATIVNI PROPUSTI"
Još dva skupa Jerković Kraljić: Vinari navedeni kao zaposlenici zdravstvenih ustanova
Nakon što je Politico problematizirao konferenciju o zdravstvu koju je SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković Kraljić organizirala u Strasbourgu u prosincu 2024., Telegram piše da je krajem prošle godine organizirala još dvije slične konferencije u Bruxellesu i Strasbourgu na kojima su sudjelovale njoj bliske osobe.
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Prema dokumentaciji u koju je Telegramov novinar Matej Devčić imao uvid, na popisima sudionika ponovno su se našle osobe koje nemaju veze sa zdravstvom, ali su navedene kao zdravstveni djelatnici ili zaposlenici zdravstvenih ustanova.
Među njima su poznati vinari s Pelješca, koji su navedeni kao zaposlenici KBC-a Rijeka i Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.
Romana Jerković Kraljić tvrdi da su sve konferencije organizirane i provedene u skladu s pravilima, a pogrešno navedene funkcije sudionika pripisuje administrativnom propustu.
"U završnom dijelu procesa dogodio se administrativni propust, ali to ne dovodi u pitanje regularnost dolaska mojih gostiju. Kao osoba odgovorna za proces prihvaćam činjenicu da je kontrola trebala biti kvalitetnija i da se ovakvi propusti ne smiju ponavljati", odgovorila je Telegramu.
Zašto su pozivani ljudi iz drugih profesija?
Na konferencijama su sudjelovali i članovi obitelji te bračni parovi. Jerković Kraljić ranije je objasnila da je svoju sestru Renatu pozvala jer je stručnjakinja u području zdravstva.
Za ostale sudionike koji nisu zdravstveni djelatnici tvrdi da i njihove profesije mogu biti relevantne za širu raspravu o zdravlju, prevenciji i kvaliteti života.
“Kultura, obrazovanje, način života, kvaliteta javnog prostora, društvena uključenost i mogućnost sudjelovanja u kulturnom i društvenom životu također su dio šireg konteksta prevencije i kvalitete života. To naravno ne znači da su urbanist ili ravnatelj kazališta pozvani kao medicinski stručnjaci za kardiovaskularne bolesti; pozvani su kao osobe čije znanje, profesionalno iskustvo i perspektiva mogu biti relevantni u širem interdisciplinarnom razgovoru o društvu, kulturi, kvaliteti života i javnim politikama”, navela je.
Sporna rezervacija dvorane
Telegram je otvorio i pitanje organizacije konferencije u Strasbourgu u prosincu 2025. Portal tvrdi da je prema dostupnim podacima prostorija bila rezervirana za 16. prosinca, iako je većina programa bila predviđena za sljedeći dan.
Jerković Kraljić tvrdi da je i 17. prosinca dvorana bila rezervirana i korištena u skladu s procedurama te da je nadležnim službama S&D-a dostavljena dokumentacija koja potvrđuje održavanje aktivnosti.
Na pitanje je li osobno potpisivala dokumentaciju vezanu uz konferencije i je li mogla spriječiti pogrešno navođenje funkcija sudionika, nije odgovorila.
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