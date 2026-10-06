“Kultura, obrazovanje, način života, kvaliteta javnog prostora, društvena uključenost i mogućnost sudjelovanja u kulturnom i društvenom životu također su dio šireg konteksta prevencije i kvalitete života. To naravno ne znači da su urbanist ili ravnatelj kazališta pozvani kao medicinski stručnjaci za kardiovaskularne bolesti; pozvani su kao osobe čije znanje, profesionalno iskustvo i perspektiva mogu biti relevantni u širem interdisciplinarnom razgovoru o društvu, kulturi, kvaliteti života i javnim politikama”, navela je.