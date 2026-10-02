"Događanje u Strasbourgu o kojem se govori bilo je organizirano u okviru parlamentarnog rada Romane Jerković Kraljić i prema pravilima parlamentarne grupacije S&D. Sastavni dio parlamentarnog rada zastupnika u Europskom parlamentu jest kontinuirani dijalog s građanima, stručnjacima, predstavnicima struke, akademske zajednice, pacijenata i drugih dionika. Romana Jerković Kraljić u svom mandatu redovito organizira i sudjeluje na takvim susretima, s ciljem predstavljanja rada Europskog parlamenta, razmjene iskustava i prikupljanja informacija relevantnih za kreiranje europskih javnih politika - dosad je u sklopu aktivnosti sa zastupnicom Jerković Kraljić na taj način razgovaralo više od 200 građana u Europskom parlamentu, kao i više stotina u Hrvatskoj. Upravo su takvi stručni dijalozi posebno važni u području zdravstvene politike, u kojem je Romana Jerković Kraljić aktivno angažirana. Svako takvo događanje podliježe jasnim pravilima organizacije i izvještavanja, što je i u ovom slučaju u potpunosti ispoštovano.