Zastupnica u EP-u
Oglasila se Romana Jerković: Kod pojedinih sudionika došlo je do pogreške u navođenju funkcija. Riječ je o propustu
Nakon što je Politico objavio tekst u kojem navodi da je Romana Jerković zajedno s prijateljima i nekim članovima obitelji sudjelovala na četverodnevnom putovanju u Strasbourg koje je financirano novcem političke skupine S&D, oglasila se eurozastupnica.
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Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Događanje u Strasbourgu o kojem se govori bilo je organizirano u okviru parlamentarnog rada Romane Jerković Kraljić i prema pravilima parlamentarne grupacije S&D. Sastavni dio parlamentarnog rada zastupnika u Europskom parlamentu jest kontinuirani dijalog s građanima, stručnjacima, predstavnicima struke, akademske zajednice, pacijenata i drugih dionika. Romana Jerković Kraljić u svom mandatu redovito organizira i sudjeluje na takvim susretima, s ciljem predstavljanja rada Europskog parlamenta, razmjene iskustava i prikupljanja informacija relevantnih za kreiranje europskih javnih politika - dosad je u sklopu aktivnosti sa zastupnicom Jerković Kraljić na taj način razgovaralo više od 200 građana u Europskom parlamentu, kao i više stotina u Hrvatskoj. Upravo su takvi stručni dijalozi posebno važni u području zdravstvene politike, u kojem je Romana Jerković Kraljić aktivno angažirana. Svako takvo događanje podliježe jasnim pravilima organizacije i izvještavanja, što je i u ovom slučaju u potpunosti ispoštovano.
"Dokumentaciju su dodatno provjerile nadležne službe"
Kad je riječ o sudjelovanju građana na aktivnostima zastupnice Jerković Kraljić, dokumentaciju su dodatno provjerile nadležne službe Europskog parlamenta i S&D-a te potvrdile da su događanja, pa tako i predmetno, organizirana i provedena u skladu s propisanim pravilima i smjernicama. Također, trošak ovog predmetnog događanja bio je EUR 8218,45, što je znatno manje iznosa koji se netočno navodi u medijima, te ukupno predstavlja iznos od EUR 747,13 po osobi.
Točno je da je u dokumentaciji kod pojedinih sudionika došlo do pogreške u navođenju njihovih funkcija. Riječ je o nenamjernom administrativnom propustu koji je nastao u procesu obrade dokumentacije od strane novozaposlene osobe u administraciji. Propust je naknadno utvrđen i prijavljen nadležnima. Ova, isključivo administrativna pogreška ni na koji način nije utjecala na provedbu događanja niti na njegovu usklađenost s pravilima, što su potvrdile i parlamentarne službe.
U okviru događanja održani su stručni policy sastanci posvećeni provedbi i izazovima europskih zdravstvenih politika. Za potrebe tih sastanaka bile su rezervirane i korištene prostorije Europskog parlamenta, što je sastavni dio ovakvog oblika parlamentarnog rada. Dakle netočno se u dijelu medija navodi kako toga nije bilo.
Kada je riječ o članovima obitelji koji su bili među sudionicima (a što također nije protivno propisima Europskog parlamenta), njihove je troškove osobno podmirila Romana Jerković"
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