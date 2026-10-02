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Zastupnica u EP-u

Oglasila se Romana Jerković: Kod pojedinih sudionika došlo je do pogreške u navođenju funkcija. Riječ je o propustu

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02. lis. 2026. 13:43
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06.02.2023., Zagreb, SDP Iblerov trg - Konferencija za medije SDP-a o (ne)dostupnosti onkoloske skrbi u Hrvatskoj govorili su SDP-ova europarlamentarka dr. Romana Jerkovic i saborska zastupnica SDP-a dr. Andreja Maric. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Nakon što je Politico objavio tekst u kojem navodi da je Romana Jerković zajedno s prijateljima i nekim članovima obitelji sudjelovala na četverodnevnom putovanju u Strasbourg koje je financirano novcem političke skupine S&D, oglasila se eurozastupnica.

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Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Događanje u Strasbourgu o kojem se govori bilo je organizirano u okviru parlamentarnog rada Romane Jerković Kraljić i prema pravilima parlamentarne grupacije S&D. Sastavni dio parlamentarnog rada zastupnika u Europskom parlamentu jest kontinuirani dijalog s građanima, stručnjacima, predstavnicima struke, akademske zajednice, pacijenata i drugih dionika. Romana Jerković Kraljić u svom mandatu redovito organizira i sudjeluje na takvim susretima, s ciljem predstavljanja rada Europskog parlamenta, razmjene iskustava i prikupljanja informacija relevantnih za kreiranje europskih javnih politika - dosad je u sklopu aktivnosti sa zastupnicom Jerković Kraljić na taj način razgovaralo više od 200 građana u Europskom parlamentu, kao i više stotina u Hrvatskoj. Upravo su takvi stručni dijalozi posebno važni u području zdravstvene politike, u kojem je Romana Jerković Kraljić aktivno angažirana. Svako takvo događanje podliježe jasnim pravilima organizacije i izvještavanja, što je i u ovom slučaju u potpunosti ispoštovano.

"Dokumentaciju su dodatno provjerile nadležne službe"

Kad je riječ o sudjelovanju građana na aktivnostima zastupnice Jerković Kraljić, dokumentaciju su dodatno provjerile nadležne službe Europskog parlamenta i S&D-a te potvrdile da su događanja, pa tako i predmetno, organizirana i provedena u skladu s propisanim pravilima i smjernicama. Također, trošak ovog predmetnog događanja bio je EUR 8218,45, što je znatno manje iznosa koji se netočno navodi u medijima, te ukupno predstavlja iznos od EUR 747,13 po osobi.

Točno je da je u dokumentaciji kod pojedinih sudionika došlo do pogreške u navođenju njihovih funkcija. Riječ je o nenamjernom administrativnom propustu koji je nastao u procesu obrade dokumentacije od strane novozaposlene osobe u administraciji. Propust je naknadno utvrđen i prijavljen nadležnima. Ova, isključivo administrativna pogreška ni na koji način nije utjecala na provedbu događanja niti na njegovu usklađenost s pravilima, što su potvrdile i parlamentarne službe.

U okviru događanja održani su stručni policy sastanci posvećeni provedbi i izazovima europskih zdravstvenih politika. Za potrebe tih sastanaka bile su rezervirane i korištene prostorije Europskog parlamenta, što je sastavni dio ovakvog oblika parlamentarnog rada. Dakle netočno se u dijelu medija navodi kako toga nije bilo.

Kada je riječ o članovima obitelji koji su bili među sudionicima (a što također nije protivno propisima Europskog parlamenta), njihove je troškove osobno podmirila Romana Jerković"

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Teme
europski parlament romana jerković sdp

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