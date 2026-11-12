BROJ OTKAZA POPEO SE NA 11
Još jedan radiolog napustio Vinogradsku zbog Zadravec
Još jedan radiolog napustio je KBC Sestre milosrdnice nakon imenovanja Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, a iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) upozoravaju da bi odlazak iskusnih stručnjaka mogao ozbiljno ugroziti liječenje pacijenata.
Oglas
Radiolog je otkaz dao u četvrtak, čime se broj liječnika koji su zbog imenovanja Zadravec odlučili napustiti radiološki zavod popeo na 11. Informaciju je objavio HUBOL na svojoj Facebook stranici.
"Danas je još jedan radiolog dao otkaz u Vinogradskoj. Ukupno ih je sad 11", objavili su iz udruge.
Nezadovoljstvo zbog imenovanja Zadravec, ističu iz HUBOL-a, nije ograničeno samo na liječnike koji su odlučili otići iz bolnice. Desetero radiologa koji su ranije podnijeli otkaze dobilo je potporu osmero kolega iz Klinike za traumatologiju te još 16 radiologa iz Vinogradske.
Iz udruge upozoravaju da je u cijelom KBC-u Sestre milosrdnice zaposleno samo 43 specijalista radiologije, zbog čega bi odlazak većeg broja liječnika mogao znatno otežati organizaciju rada.
Podršku kolegama koji su dali otkaz iskazali su i liječnici izvan radiološkog zavoda. Naime, 49 liječnika Klinike za tumore, što je oko 80 posto njezina liječničkog kadra, potpisalo je podršku radiolozima. Riječ je o specijalistima različitih medicinskih grana koji su upozorili na važnost iskusnih radiologa u dijagnostici i liječenju onkoloških pacijenata.
Iz HUBOL-a naglašavaju da se iskustvo i znanje takvih timova ne mogu lako nadoknaditi te da bi njihov odlazak mogao imati ozbiljne posljedice za zdravstvenu skrb.
"Njihovo iskustvo, znanje i rad nenadomjestivi su u liječenju onkoloških pacijenata", poručili su iz udruge, pozivajući se na potporu liječnika Klinike za tumore.
HUBOL upozorava na posljedice kadrovskih odluka
U svojoj objavi HUBOL je kritizirao način na koji se donose kadrovske odluke, ocijenivši da je riječ o političkom kadroviranju koje može naštetiti kvaliteti liječenja.
"Kad deset radiologa ode, a iza njih javno stane većina njihovih kolega i gotovo cijela Klinika za tumore, onda govorimo o političkom kadroviranju koje za posljedicu ima nanošenje ogromne štete kvalitetnom liječenju pacijenata", poručili su.
Posebno su upozorili na dugoročne posljedice raspada stručnih timova, čije se znanje i suradnja razvijaju godinama.
"Iskusni liječnički timovi stvaraju se godinama. Kao što vidimo, razgraditi ih se može u nekoliko tjedana", zaključili su iz HUBOL-a.
Imenovanje Dijane Zadravec na čelo radiologije u KBC-u Sestre milosrdnice izazvalo je nezadovoljstvo dijela liječnika, nakon čega je uslijedio niz otkaza. Uprava bolnice ranije je objavila da poduzima korake kako bi pronašla rješenje i osigurala nastavak zdravstvene skrbi za pacijente.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas