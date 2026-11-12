Još jedan radiolog napustio Vinogradsku zbog Zadravec

Podršku kolegama koji su dali otkaz iskazali su i liječnici izvan radiološkog zavoda. Naime, 49 liječnika Klinike za tumore, što je oko 80 posto njezina liječničkog kadra, potpisalo je podršku radiolozima. Riječ je o specijalistima različitih medicinskih grana koji su upozorili na važnost iskusnih radiologa u dijagnostici i liječenju onkoloških pacijenata.