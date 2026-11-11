Sanjin Strukic, Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija N1

Dijana Zadravec uputila je novo otvoreno pismo saborskoj zastupnici Ivani Kekin, u kojem je kritizirala njezine izjave o stanju u KBC-u Sestre milosrdnice i mogućim posljedicama odlaska radiologa. Optužila ju je za širenje neistina i izazivanje nepotrebne zabrinutosti među pacijentima, a osvrnula se i na slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

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Dijana Zadravec je podsjetila da je Ivana Kekin već prošlog tjedna pozvala da prestane s javnim kritikama koje smatra neutemeljenima. Zamjerila joj je što nastavlja govoriti o organizaciji rada Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, iako, prema njezinu mišljenju, nema dovoljno stručnog znanja o tom području.

Istaknula je da KBC Sestre milosrdnice ima 43 radiologa i još 50 liječnika na specijalizaciji te ustvrdila da najavljeni odlazak dvojice intervencijskih radiologa neće ugroziti liječenje pacijenata s moždanim udarom.

"Unosite nemir među građane"

"Svjesni ste posljedica svojih riječi kojima unosite nemir među građane uporno ponavljajući neistinite tvrdnje da se moždani udar u KBC-u neće moći zbrinjavati zbog mojeg imenovanja", poručila je Zadravec.

Naglasila je da je tijekom svoje karijere sudjelovala u razvoju centra za liječenje moždanog udara u Vinogradskoj te da je već poduzela potrebne organizacijske mjere kako bi se liječenje nastavilo bez prekida.

"Zato, kolegice Kekin, kao psihijatrica nemate pravo docirati o organizaciji i stručnom zbrinjavanju pacijenata s moždanim udarom i rupturom aneurizme niti o bilo kojem pitanju organizacije rada Kliničkog zavoda za radiologiju", napisala je.

"Najave kolapsa zdravstvenog sustava nisu istinite"

Zadravec je odbacila i upozorenja o mogućim posljedicama odlaska radiologa za onkološke pacijente.

"Apokaliptična najava kolapsa zdravstvenog sustava iz Vaših poruka s najavom loše perspektive liječenja onkoloških pacijenata nije stvarnost, nije istina i neće se dogoditi", ustvrdila je.

Pojasnila je da se onkološki pacijenti u KBC-u Sestre milosrdnice liječe na dvjema lokacijama, u Ilici i Vinogradskoj, te da bolnica raspolaže stručnjacima za radiološku dijagnostiku različitih vrsta tumora.

Prema njezinim riječima, tvrdnjama o mogućem kolapsu sustava Kekin zanemaruje rad ostalih radiologa i njihovo iskustvo.

Zadravec je istaknula i vlastiti doprinos razvoju neuroradiologije, navodeći da je Odjel za neuroradiologiju 2015. postao referentni centar Ministarstva zdravstva te da je osigurala 4,3 milijuna eura europskih sredstava za nabavu dijagnostičke opreme.

"Jeste li Vi svojim političkim aktivnostima i političkim porukama pacijentima ili Republici Hrvatskoj osigurali bilo kakvu korist ili povećanje imovine?" upitala je Kekin.

Osvrnula se i na sudsku presudu

U pismu se dotaknula i pravomoćne presude Županijskog suda u Puli u sporu povezanom s njezinim razrješenjem 2021. godine.

Zadravec smatra da je presuda pravno upitna jer se razlikuje od dviju prvostupanjskih odluka donesenih u njezinu korist. Navela je da je Vrhovni sud prihvatio njezin prijedlog za reviziju te da očekuje pravično suđenje.

Kekin je ponovno optužila da svojim političkim istupima nepotrebno uznemirava građane.

"Od Vaših političkih poruka pacijenti nemaju nikakve koristi. Dapače, samo ih uznemiravate i širite neopravdanu zabrinutost, a kao psihijatrica dobro znate da neopravdana zabrinutost uvijek izravno škodi mentalnom i fizičkom zdravlju pacijenata", poručila je.

Kekin prozvala i zbog smrti pacijenta u Jankomiru

Na kraju pisma Zadravec se osvrnula na smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, dovodeći taj slučaj u vezu s područjem stručnosti Ivane Kekin.

"Na kraju, poštovana kolegice, jedino što razumijete i o čemu kao liječnica psihijatrica možete i morate mjerodavno govoriti, nasilna je smrt u Klinici za psihijatriju Sv. Ivan, odnosno u javnoj neprofitnoj zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Grad Zagreb koji ima obvezu nadzora nad radom te ustanove", zaključila je Zadravec.