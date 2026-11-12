"Poštovani, ovim putem iskazujemo podršku, zahvalnost i poštovanje kolegama radiolozima koji su ovih dana primorani dati ostavke na svoja radna mjesta zbog mogućih promjena na rukovodećim funkcijama. Želimo naglasiti da se njihov rad ne svodi na „očitavanje" radioloških nalaza. Neizostavan su dio multidisciplinarnih timova u onkologiji, brinu o pružanju brze i pravovremene dijagnoze te prate rezultate liječenja.