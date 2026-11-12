SLUČAJ DIJANE ZDRAVEC
Čak 48 liječnika pisalo ravnatelju Vinogradske, podržali radiologe: "Ne mogu se nadomjestiti"
Čak 48 liječnika Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice stalo je uz radiologe koji su odlučili napustiti bolnicu nakon imenovanja Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, upozorivši da se njihovo iskustvo i stručnost ne mogu jednostavno nadomjestiti.
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Liječnici Klinike za tumore uputili su ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice Davoru Vagiću pismo podrške kolegama radiolozima koji su odlučili otići iz bolnice nakon što je na ponovljenom natječaju za novu predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju izabrana Dijana Zadravec. Zbog njezina imenovanja dosad je otkaze podnijelo deset radiologa.
U pismu, koje je objavio portal 24sata, ističu koliko su radiolozi važni u liječenju onkoloških bolesnika, naglašavajući da njihova uloga daleko nadilazi samo dijagnosticiranje bolesti.
Što su liječnici napisali u pismu?
Među 48 potpisnika pisma nema Roberta Šeparovića, predstojnika Klinike za tumore, koji je bio član povjerenstva koje je odabralo Zadravec.
Pismo liječnika prenosimo u cijelosti:
"Poštovani, ovim putem iskazujemo podršku, zahvalnost i poštovanje kolegama radiolozima koji su ovih dana primorani dati ostavke na svoja radna mjesta zbog mogućih promjena na rukovodećim funkcijama. Želimo naglasiti da se njihov rad ne svodi na „očitavanje" radioloških nalaza. Neizostavan su dio multidisciplinarnih timova u onkologiji, brinu o pružanju brze i pravovremene dijagnoze te prate rezultate liječenja.
Tijekom dugog niza godina ostvarili smo vrhunsku suradnju, stručno pomaganje i kontinuiranu zajedničku brigu za bolesnike.
Želimo posebno istaknuti invazivne zahvate koje svakodnevno izvode: biopsije, ablacije tumora, vaskularne zahvate, drenaže... bez kojih bi liječenje brojnih bolesnika bilo otežano ili čak nemoguće. Suradnja, iskustvo i požrtvovnost naših kolega ne mogu se nadomjestiti ni pokriti. Potrebne su godine za postizanje timskog rada kakav imamo radeći s najtežim bolesnicima.
Nadamo se da će se, zbog našeg zajedničkog interesa i dobrobiti naših bolesnika, pronaći rješenje novonastale situacije te da će zajednički interes nadvladati interese pojedinca. S poštovanjem i solidarnošću", poručili su.
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