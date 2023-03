Podijeli :

Ekononski analitičar Ljubo Jurčić gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao političke aktualnosti.

“Ne zanima me aplikacija za praćenje cijena. Ona ne riješava strukturni, ekonomski i socijalni problem. Da bi znali kako neki sustav funkcionira, moramo imati metodologiju koja vidi stvari koje su nevidljive i bitne. Otkad postoji suvremena trgovina, bitne su tri stvari – lokacija, lokacija i lokacija. Ako vidite da je brašno u Dubravi jeftinije za pola kune, hoće li netko sa zapadnog dijela grada ići na istok radi pola kune?”, rekao je ekononmski analitičar Ljubo Jurčić.

Navodi kako je prva prava definicija tržišnog natjecanja mjerodavno područje, a to je područje gdje će kupci ići tražiti svoju robu.

“Roba trajne potrošnje se ide tražiti do Italije, Mađarske, ili Slovenije, povremena potrošnje se odnosi na krug grada Zagreba, a svakodnevna potrošnja se odvija u čošku vaše ulice. Na mjerodavnom području gdje su ljudi koncentrirani bitno je napraviti konkurenciju. Kad kupac može birati, njemu stranica ne treba. Mi smo kao kupci zasuti akcijama i glavni promet je na akcijama”, rekao je Jurčić pa je dodao: “Napravite jednu akciju da privučete kupca zbog jednog proizvoda i dođe do tog da on kupi još tri ili 4 proizvoda jer mu se ne da tražiti dalje. Bijele, žute, crne liste su skoro beznačajne. Veliki strani lanci se u to nisu uključili jer tu nema zakonske osnove. Čak ih ni naša Vlada ne treba pa ne reagiraju jer imaju svoju vladu iza sebe. To pokazuje kako izgrađeni sustav reagira, zna se hijerarhija kako ruka ruku mije. Biznis pomaže politici, politika pomaže biznisu, ali u Hrvatskoj smo još daleko od toga. I moja mama je radila popis cijena kad se tati nije dalo ići u trgovinu”.

Jurčić smatra da u Hrvatskoj nije toliko loše, ali zemlje koje su nama dosežne imaju bolju perspektivu života.

“Hrvatska funkcionira na način: ‘Što se dogodi, dogodi se’. Čovjek zna optrilike koliko će moći zaraditi u godinu dana kad ode u drugu zemlju. Vlada je riješila svoj problem tako što je ljudima dala novce za obnovu, a prije toga je trebala napraviti 7 koraka. Mi smo u 0,2 posto Europe, Europa ne želi imati hrvatski kamenčić u cipeli”, zaključio je.

