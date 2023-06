“Kad završe radovi, Dugo Selo će biti grad s europskim načinom života”

Podijeli :

Dugo Selo

Najava ukidanja prireza na porez na dohodak zabrinula je gradonačelnike najvećih gradova. Spominjalo se dizanje cijene javnih i komunalnih usluga, smanjenje ulaganja u infrastrukturu i gospodarstvo. Međutim, Grad Dugo Selo i njegovog gradonačelnika Nenada Paniana (Fokus), iako se s njegovim ukidanjem ne slaže, izgleda ne brine eventualni gubitak sredstava. Dugo Selo jedan je od tek četiri hrvatska grada koji bilježe pozitivan prirodni prirast, a dugoselski gradonačelnik hvali nam se da su u proteklih pet godina udvostručili gradski proračun, pa kaže kako je 2017. godine, kad je preuzimao vlast ukupni konsolidirani proračun Grada iznosio 44 milijuna kuna, dok danas 60 milijuna kuna troše na gradnju komunalne infrastrukture i na javne investicije.

Panian naglašava kako je njegova uprava i sama smanjivala prirez, sa 12 na 9 posto, no ipak smatra kako ova politička mjera Vlade neće donijeti ništa dobro. “Građanima neće donijeti veću platežnu moć, prvenstveno iz razloga što se u velikom postotku plaće i dalje dogovaraju u neto iznosima. Ali taman i da to nije tako, a nažalost je, prirez u Dugom Selu po zaposlenom iznosi cca 10-ak eura, dakle vrijednost jednog izlaska u kafić. Međutim, kako sam već naveo zbog određivanja plaća taj će iznos u najvećoj mjeri zadržati poslodavci, a Gradu je to godišnje 660 tisuća eura manje”.

Iako smatra da je vlada donijela političku mjeru i da ona neće donijeti ništa dobro, ističe kako “Dugo Selo odlično financijski stoji i da taj gubitak mogu podnijeti bez ikakvih problema, no, naglašava, šteta je da se jedan velik godišnji projekt ne ostvari, a mogao bi se da se ne ukida prirez”.

Dugo Selo bilježi pozitivan prirodni prirast

Na pitanje koliko dobro financijski stoje naglašava da je to “iz niza razloga za koje je zaslužna ova gradska uprava i nitko drugi, nikakve porezne reforme ni slično”. Kaže kako je u proteklom razdoblju neoporeziva osnovica nekoliko puta podizana i da su tim mjerama gradovi, kojima pripada 60 posto poreza na dohodak ostali bez znatnih sredstava, no da Dugo Selo to nije zaustavilo i da su udvostručili gradski proračun u proteklih pet godina.

“Aktivirali smo poduzetničku zonu i doveli 10 poduzetnika u istu, povećali smo javne radove tri puta što je dovelo do novih zapošljavanja u dugoselskim poduzećima, infrastrukturno smo potpuno opremili Poduzetničku zonu Puhovec i sad krećemo s opremanjem PZ Črnovčak. Stojimo investitorima na usluzi 24 sata na dan, povukli smo vrijednosti u visini jednog proračuna iz EU fondova u proteklih šest godina, i sav taj novac se prelio u gospodarstvo i naravno posljedično kroz poreze jedan dio vratio se u proračun. Osim toga revidirali smo niz ugovora koje smo zatekli u Gradu; npr. Grad do 2017. nije imao prihoda od prava služnosti za koristenje nerazvrstanih cesta, sredili smo registar gradske imovine i sad godišnje po toj osnovi od samo jednog poslovnog subjekta uprihodimo pola milijuna kuna”, nabraja Panian i naglašava kako je Dugo Selo među prvim gradovima u RH koji je zamijenio javnu rasvjetu s energetski učinkovitom rasvjetom što Gradu donosi uštedu od 100 tisuća eura godišnje.

Također ističe i da najveći broj radova izvode poslovni subjekti s dugoselskog područja što se reflektira na stanje gradskih financija. “Nema većeg poticanja u gospodarstvo od toga”, naglašava Panian.

Dugo Selo jedan je od tek četiri hrvatska grada koji bilježe pozitivan prirodni prirast, a s rastom stanovništva naravno rastu i potreba stanovnišva od izgradnje komunalne i društvene infrastrukture do socijalnih davanja.

Panian kaže kako je zbog blizine Dugog Sela gradu Zagrebu (Dugo Selo udaljeno od Zagreba samo 21 km, 20 min vlakom) te značajno povoljnijih cijena stanova i kuća u Dugom Selu u odnosu na Grad Zagreb, povećano je doseljavanje mladih obitelji iz Zagreba u Dugo Selo.

“Na takvu situaciju reagiralo je tržište ponude stanova i kuća te je u Dugom Selu povećana izgradnja novih stanova i kuća u nizu te navedena situacija povećava potrebu za izgradnju komunalne i društvene infrastrukture, što Grad prati”, kaže Panian i spominje kako će u Dugom Selu uskoro početi gradnja treće osnovne škole i sportske dvorane te da su prošle godine u rujnu Dugo Selo u suradnji sa županijom počela izgradnja Centra izvrsnosti za robotiku koja će podići kompetencije za čak 55 posto učenika Srednje škole Dugo Selo.

U Gradu ne nedostaje ni socijalnih mjera i programa

Međutim, to nije sve. “Grad Dugo Selo pomaže obiteljima s novorođenom djecom potporom u iznosu 2.000 kn ( 265,45 EUR). U 2022. godini isplaćeno je 424.000,00 kuna za te namjene. Grad smo s iznimno visokim iznosom sufinanciranja djece u privatnim vrtićima ( 1.450,00 kn po djetetu tj. 192,45 EUR), Grad pomaže djeci s posebnim potrebama (3-18 godina) sufinanciranjem logopedskih tretmana u iznosu 11,95 EUR – 90 kn po tretmanu do 2 puta tjedno”, nabraja Panian.

Dodaje i to da zbog povećanja kvalitete života u području zdravstvene skrbi građana, Grad Dugo Selo sufinancira rad otorinolaringološke ambulante, te na taj način omogućava uslugu specijalista otorinolaringologa u Dugom Selu, “što prije pet godina nije postojalo”, naglašava dugoselski gradonačelnik i dodaje da “se takva usluga – putem uputnice morala koristiti isključivo u Zagrebu.

Također, dugoselski gradonačelnik naglašava kako Grad sudjeluje u programu “Plan za budućnost” odnosno. u 2023. godini Grad Dugo selo planira sufinancirati troškove stanovanja mladih osoba i mladih obitelji- “Sufinanciranje najma stana u suradnji s Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade na čiji smo se Javni poziv prijavili”, objašnjava.

“Od socijalnih mjera i programa možemo izdvojiti jednokratnu novčanu pomoć koja se odobrava radi teških socio-ekonomskih uvjeta života, teške bolesti, za troškove liječenja i drugih teških životnih okolnosti. Primjerice u 2022. godini isplaćeno je 85.260,00 kn za te potrebe”, kaže i dodaje da Grad financira i hranu za dojenčad za obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa.

“Umirovljenicima, te osobama s invaliditetom, osobama koje primaju invalidninu i osobe koje primaju naknadu za njegu i skrb, isplaćuju se božićnice i uskrsnice u 2022. godini isplaćeno je 920.300,00 kuna za cca 1800 osoba”, kaže.

Također naglašava kako Grad financira programe i projekte udruga te na taj način omogućuje kvalitetniji život ciljnih skupina branitelji, osobe s invaliditetom, djeca s posebnim potrebama, projekti u području kulture.

I za kraj, gradonačelnik Panian zaključuje kako će jednom kad završe radovi, dogradnja i izgradnje vrtića, škola, naselja, “Grad Dugo Selo bit će sasvim drugi grad nego što je danas. Bit će europski grad s drugačijom populacijom i načinom života”, a kroz nezaobilazan razgovor o politici, strankama i sličnim planovima ističe da smo “svi mi odgovorni za stanje u našoj državi”.

“Naša vizija je zadržati našu djecu u Hrvatskoj. Možemo im dati vrtiće, škole, fakultete i onda otpratiti ih na autobus. Moj san je, izgrađujući sve potrebno za ugodan život, zadržati mlade”, naglašava.

