Kako sudac može dobiti pozitivno mišljenje unatoč kontaktu s osobom pod istragom?

Podijeli :

Jedan od glavnih argumenata kojim premijer Andrej Plenković opravdava izbor Ivana Turudića na čelo DORH-a jest to da je prošao tri sigurnosne provjere. I danas je naglasio da je naručio i četvrtu, a da u rezimeu koji je stigao na njegov stol, piše da nema nikakvih zapreka. Ipak, predsjednik Republike Zoran Milanović smatra da je SOA sve prespavala i da nije dobro odradila posao pa je najavio razgovore za standardiziranje sigurnosnih provjera.

Sve, pa i kontakte sa Zdravkom Mamićem iz 2015. godine dok je Mamić bio pod istragom, prijavio je SOA-i, tvrdi novi glavni državni odvjetnik koji je prošao tri sigurnosne provjere.

“Pitan sam i rekao sam. Prošao sam sigurnosnu provjeru, 2014. su sigurno pitali i 2019. su me sigurno pitali, ali ja vjerujem da su me i 2009. pitali”, rekao je Turudić.

Turudić je dao suglasnost za novu sigurnosnu provjeru nakon kandidature za glavnog državnog odvjetnika – što još nije provedeno – no premijer Andrej Plenković kaže: SOA nije istaknula nikakve zapreke.

“Ja sam kao odgovoran predsjednik Vlade tražio sigurnosnu provjeru prije prijedloga, i iz rezimea dokumenta sam pouzdano mogao utvrditi da SOA smatra da nema sigurnosnih zapreka da kandidat bude predložen Saboru za glavnog državnog odvjetnika”, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Milanović tvrdi da Turudić nije trebao proći provjere

No, s druge strane Zoran Milanović jučer tvrdi da SOA u sigurnosnu provjeru 2019. nije uključila informacije iz 2015. te da Turudić provjere nije trebao proći.

Nakon izbora Turudića za šefa DORH-a stručnjak za N1 objasnio može li se sigurnosna provjera lažirati Grmoja: SOA je izvor svega zla u Hrvatskoj

“Agencija koja je o njemu ima saznanja je ta saznanja prespavala! Tu posao nije dobro odrađen! Nekome je bilo u interesu da se ne talasa”, rekao je Milanović.

Bivši djelatnik SOA-e koji je godinama radio na sigurnosim provjerama uvjeren je da su informacije o kontaktu uključene u provjeru i objašnjava kako sudac može dobiti pozitivno mišljenje unatoč kontaktu s osobom pod istragom.

“Ovisi o prirodi odnosa, ako je prije bilo kontakata ne može se to naprasno prekinuti, ako vidite nekoga, ne možete prestati razgovarati… Ako uspijete objasniti prirodu odnosa, mislim da tu nije ništa sporno onda”, kazao je sigurnosni stručnjak Bruno Pavić.

Mišljenje i informacije daje SOA, ali na kraju priče o svemu odlučuje onaj tko je naručio provjeru: 2019. godine to je bio Vrhovni sud, a rezime za izbor glavnog državnog odvjetnikapremijer.

“SOA daje mišljenje treba li neka osoba proći sigurnosnu provjeru, no na kraju krajeva je čelnik tjela koji odlučuje”, navodi Pavić.

Promjene u sigurnosnim provjerama?

Pa zbog toga SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić smatra da je premijer imao sve informacije na temelju kojih je mogao ne izabrati Ivana Turudića, a zbog predsjednikovih sumnji ne misli sazivati izvanrednu sjednicu odbora za unutarnju politiku. Uskoro će redovna na kojoj će se pričati o godišnjem izvješću SOA-e.

Ovo su četiri najveća predmeta koja čekaju Turudića Nakon Turudićevog intervjua za N1 oglasio se i EPPO

“Na tim sjednicama, znamo tko su članice i članovi može se postaviti pitanje i oko sigurnosnih provjera s ljudima koji su za to nadležni. Ja još uvijek pokušavam zaštiti insitucije da ne dođe do opće kakofonije jer mislim da to nije dobro za društvo”, rekao je Hajdaš Dončić.

Ipak, Hajdaš Dončić se slaže s Milanovićem koji je rekao da će u slijedećim razdoblju pokrenuti neke promjene u sigurnosnim provjerama.

“Hoću, ne mogu vam danas reći ili sutra, ali razgovarat ću, to će se morat drukčije standardizirati”, rekao je Milanović.

S Pantovačaka nema dodatnih detalja o tim planovima – a u HDZ-u njegovu izjavu nisu shvatili ozbiljno.

“Iz istog izvora je došlo do promjena, kad govorimo o sigurnosnim provjerama, koje su ublažili i cijelu jednu kategoriju ljudi isključili iz sigurnosih provjera govorim, o državnim dužnosnicima. To je pitanje za struku i ja nisam baš razumio iz te njegove izjave na koju se referirate da je to neka inicijativa za promjenu zakona”, poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sigurnosna obavještajna agencija, koja bi svakako trebala biti jedna od sugovornika, na sve ovo šuti. Na upit koji smo poslali, odgovor nismo dobili.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najstarije povrće koje su ljudi uzgajali danas podcjenjujemo, a čini čuda za zdravlje Ako ste kupili ovaj automobil, u opasnosti ste: “Odmah se javite gdje ste ga kupili”