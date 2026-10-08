A3
Kamioni u kvaru, kilometarske kolone na zagrebačkoj obilaznici
HAK je poručio kako se povećava kolona na autocesti A3 između Jakuševca i Lučkog te pozvao na oprez i strpljenje.
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Kolona vozila zbog vozila u kvaru na autocesti A3 između čvora Jakuševec i čvora Lučko na kolniku u smjeru Bregane, duljine 7 km. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Kolona se povećava. Molimo korisnike za oprez i strpljenje, poručili su iz HAK-a.
"Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), Jadranskoj magistrali (DC8) u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku, dodaje se.
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