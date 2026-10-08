Kamioni u kvaru, kilometarske kolone na zagrebačkoj obilaznici

Kolona vozila zbog vozila u kvaru na autocesti A3 između čvora Jakuševec i čvora Lučko na kolniku u smjeru Bregane, duljine 7 km. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Kolona se povećava. Molimo korisnike za oprez i strpljenje, poručili su iz HAK-a.