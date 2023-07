“Kao i Bandić, Tomašević nastavlja plivati u raljama krupnog kapitala”

Podijeli :

N1

Ovih dana se na više lokacija, uz obnovu u potresu srušenim zgradama, u Zagrebu na veliko gradi. Jedan od kvartova u kojem se intenzivno gradi je i Novi Zagreb Zapad.

Uz kontroverzni projekt Mini Manhattan, u kojem se planira izgradnja stambenih zgrada, hotela, vrtića, poslovnih prostora – s jedinstvenim pogledom na Jarun i Sljeme, koji će biti smješten na prostoru uz Jadranski most i rijeku Savu – tik do najvećeg i najprometnijeg rotora u gradu, gradi se veliki stambeni blok.

Dakle, uz veliki i luksuzni projekt, tek par stotina metara dalje, na potezu prema Blatu, u izgradnji su deseci stambenih zgrada različite veličine.

Arhitekt o zagrebačkom “malom Manhattanu”: Bez novog mosta doći će do kolapsa Arhitekti o "zagrebačkom Manhattanu': Natječaj za "promatrački toranj" nelegalan

Zbog tolike izgradnje u pitanje se dovodi prometna infrastruktura u tom dijelu Zagreba, međutim zbog doseljavanja jer valjda bi u tim svim stanovima, koji se inače jako brzo i prodaju, netko trebao i živjeti, a to povlači i potrebu za drugim javnim uslugama poput obrazovanja i javnog prijevoza.

U Novom Zagrebu gradi se više vrtića i škola…

Iz Grada na nam naš upit odgovaraju kako je na području gradske četvrti Novi Zagreb-Zapad planirana je izgradnja novog objekta Dječjeg vrtića Remetinec, novog Dječjeg vrtića Sveta Klara te novog Dječjeg vrtića Podbrežje.

Tvrde kako su za sve spomenute projekte već su sklopljeni ugovori o sufinanciranju putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

“Uz to, u rujnu prošle godine otvorili smo novu područnu osnovnu školu u Blatu, a uz to je planirana i izgradnja nove, velike osnovne škole na Laništu. Dodatno, svjesni potreba na području gradske četvrti, u novom generalnom urbanističkom planu osigurat ćemo zemljište za izgradnju minimalno još jednog dječjeg vrtića i osnovne škole”, tvrde iz Grada.

…ali nema novih javnih parkinga, autobusnih linija, tramvaja…

Pitali smo ih planira li Grad izgradnju nove tramvajske pruge iza Remetinečkog rotora prema Blatu ili dovođenje novih i češćih tramvajskih linija do Remetinečkog rotora, stanice Arena ili povećanju broja autobusnih linija i mijenjaju trasa autobusnih linija. Također, s obzirom na to da će se uz veće doseljavanje stanovnika, povećati i broj automobila, planira li Grad Zagreb izgradnju javnih parkiga i/ili garaža u tom dijelu grada, no na ta pitanja nismo dobili odgovor.

“Građanima novi problemi”

SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Renato Petek za N1 podsjeća da je Tomašević obećao građanima da će se znati izboriti s naslijeđenim Bandićevim stambenim i inim projektima (Mini Manhattan) koji će preopteretiti postojeću infrastrukturu u kvartovima gdje se isti realiziraju.

“Nažalost, od njegove obećanja nismo vidjeli ništa! Kao i Bandić, Tomašević nastavlja plivati u raljama krupnog kapitala, brzo se prilagodio na njihova pravila igre. A građani će preizgrađenošću kvartova dobiti nove probleme s uslugama koje pruža Grad, bilo u prometnom ili obrazovnom smislu”, rekao nam je, ne previše optimistični gradski zastupnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.