Udruga za prava pacijenata
Karačić traži smjene: "Ovo je slom sustava, apsolutna je laž da nisu znali"
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Jasna Karačić iz Udruge za promicanje prava pacijenata. Razgovarale su o smrti Kristiana Josipa Periša i svim problemima u zdravstvenom sustavu koje je ta tragedija otkrila.
"Ovaj događaj nam ne izlazi iz glava, to je nešto najstrašnije s čime smo se susreli u ovih 10 godina", rekla je Jasna Karačić iz Udruge za promicanje prava pacijenata, čija peticija traži ostavke ministrice zdravstva Irene Hrstić i predsjednika Uprave Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Miranda Mrsića.
"Ništa gore od ovoga se ne može dogoditi, da bismo mogli proglasiti da imamo potpuni slom zdravstvenog sustava. Pacijenti nam pišu, toliko su ogorčeni, ne mogu niti pobrojati koji broj ljudi se javio. Ohrabrili su se govoriti nakon toga, moramo biti svjesni kolika je stigma još uvijek s pacijentima koji imaju problem vezan uz psihijatriju", dodaje.
"Ovakve situacije jedine su koje će ohrabriti pacijente da izađu sa svojim problemima. Ali osim toga, jako veliki broj ljudi, što stručnjaka, što pacijenata, javio se da nešto poduzmemo, doslovno su nas molili da poduzmemo nešto. Povjerenja više nema u zdravstveni sustav", kaže Karačić.
"Ovo nije izolirani slučaj, zabrinuti smo za sigurnost pacijenata"
Karačić kaže da je Udruga zabrinuta za sigurnost pacijenata te da ovu tragediju ne vidi kao izolirani slučaj.
"Izrazito smo zabrinuti za sigurnost pacijenata, onih koji se trenutačno nalaze u hrvatskim bolnicama. Sukladno tome, morali smo postupati, donijeli smo jednoglasno zaključak da tražimo smjenu svih onih koji su odgovorni. Ponajprije jer ovo nije izolirani slučaj, što vidimo iz pristiglih drugih prijava."
Dodaje i kako trenutačno nisu bitne političke igre prebacivanja odgovornosti.
"Počele su i političke igre u čijoj je nadležnosti ustanova, što apsolutno nema veze. Ima veze samo to što se dogodilo nešto prestrašno, što je pokazatelj sloma kompletnog zdravstvenog sustava", kaže.
"Ministrica zdravstva nakon ovoga mora otići"
Objasnila je zašto Udruga traži ostavke čelnih ljudi u hrvatskom zdravstvu.
"Počeli smo od ravnateljice bolnice, koja je trebala istog trena dati ostavku. Tu je i Upravno vijeće, koje isto tako nije izašlo s podacima, a moralo je obavijestiti javnost o tome što se dogodilo. Naravno, tu je i najvažniji resor: ministrica zdravstva koja nakon ovoga mora otići. Pritisak pacijenata za njihovu smjenu toliko je velik da preko toga mi ne možemo proći.
Ministarstvo zdravstva ponaša se kao da ovo nije dio njihovog problema, kao da nije dio sustava, kao da je to nešto izolirano. Međutim, svi pokazatelji koje mi imamo ukazuju na suprotno. Još strašnija stvar je ta da smo mi od odvjetnika obitelji dobili informaciju da je on odmah obavijestio Ministarstvo zdravstva, upravo iz straha da se to ne bi zataškalo. Da je zatražio da se sačuvaju snimke", kaže.
"Oni su rekli da nisu bili obaviješteni, što po ovoj priči ispada apsolutna laž. Govorimo, ako ne o moralnoj, onda o političkoj odgovornosti. Svatko bi se na tom mjestu povukao", dodaje Karačić.
"Ljudsko dostojanstvo u hrvatskim bolnicama ravno je nuli"
"Treba se postaviti pitanje: zašto toliko mjera prisile u Hrvatskoj? Gdje je tu ljudsko dostojanstvo? Ne postupa se onako kako bi se trebalo postupati, to nije izolirani incident, to je praksa.
Javljaju nam se bolesnici koji se trenutačno liječe na psihijatriji pa nam šalju apele za pomoć. Ljudsko dostojanstvo u hrvatskim bolnicama ravno je nuli. Ništa se ne poduzima da bi se tim pacijentima pomoglo, govorimo o pacijentima koji su ranjivi, koji su na granici psihičkog sloma. I onda, umjesto da im se pruži ruka, dovedu se u situaciju da izlaze iz bolnice s narušenim zdravljem. I nitko poslije za njih ne pita", kaže Karačić.
"Što bi se dogodilo da snimke nisu dospjele u javnost?"
Iz Udruge se, kaže, pitaju koliko je još ovakvih slučajeva za koje javnost ne zna.
"Mi se pitamo što bi se dogodilo da ove snimke nisu u javnosti. Bi li to ostalo prikriveno i koliko ima još takvih slučajeva, a da mi te snimke nemamo? Na ovoj snimci imamo dvije stvari: činjenje i nečinjenje. Imamo osobe koje postupaju protivno struci, nasilni su i apsolutno moraju odgovarati. Ali isto tako, svi oni u sobi koji su stajali prekriženih ruku i gledali isto tako odgovaraju za nečinjenje.
Nisu postupali po struci i nisu pružili pomoć pacijentu, oni su sudionici. Najviše se plašim toga, da to nije nešto slučajno, nego organizirano. Vidim to kao jedan obrazac postupanja, oni kao da su znali što rade", kaže Karačić.
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