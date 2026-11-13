Ministarstvo zdravstva ponaša se kao da ovo nije dio njihovog problema, kao da nije dio sustava, kao da je to nešto izolirano. Međutim, svi pokazatelji koje mi imamo ukazuju na suprotno. Još strašnija stvar je ta da smo mi od odvjetnika obitelji dobili informaciju da je on odmah obavijestio Ministarstvo zdravstva, upravo iz straha da se to ne bi zataškalo. Da je zatražio da se sačuvaju snimke", kaže.