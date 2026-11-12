"ZAŠTITA ŽIVOTA JE PRIORITET"
Pokrenuta peticija za smjenu odgovornih zbog smrti pacijenta u Jankomiru: "Dosta je šutnje!"
Nakon smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša (32) u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru pokrenuta je peticija kojom se traži odgovornost nadležnih institucija, ostavke čelnih ljudi zdravstvenog sustava te neovisna istraga okolnosti slučaja.
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Peticija pod nazivom "Dosta je šutnje: Zahtijevamo odgovornost i ostavke zbog slučaja Jankomir" poziva na ostavku ministrice zdravstva Irene Hrstić, razrješenje ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Majde Grah te ostavku predsjednika Upravnog vijeća bolnice Miranda Mrsića.
Pokretači peticije ističu da zaštita života, dostojanstva i ljudskih prava psihijatrijskih pacijenata mora biti apsolutni prioritet. Osim ostavki, zahtijevaju neovisnu istragu mogućih institucionalnih propusta, nacionalni nadzor psihijatrijskih ustanova te uspostavu neovisnog sustava zaštite prava psihijatrijskih pacijenata.
U tekstu peticije navodi se i da su njezini pokretači ranije Vladi uputili prijedlog mjera kojima su, kako tvrde, željeli spriječiti slične slučajeve, ali na njega nisu dobili odgovor.
"Na naš prijedlog koji smo uputili Vladi upravo da bismo spriječili ovakve situacije nisu niti odgovorili, jer je njima praksa poslati inspekcijski nadzor kada su svi za to spremni i da nalaz bude da je sve po pravilima struke", poručuju pokretači peticije.
Kritiziraju i reakcije nadležnih nakon smrti pacijenta, smatrajući da dosadašnje izjave ne pokazuju dovoljno suosjećanja ni spremnosti na preuzimanje odgovornosti.
"Nas je ovaj slučaj izrazito dirnuo i one slike nam ne izlaze iz glave, a u izjavama ovog trojca ne vidimo niti da ih je to dirnulo, već samo prebacuju odgovornost jedni na druge", stoji u peticiji, koja završava porukom: "Dosta je! Svi smo mi pacijenti!"
Najavljeno okupljanje u Zagrebu
Pokretači peticije tako traže ne samo utvrđivanje odgovornosti u konkretnom slučaju nego i sustavne promjene kojima bi se osigurala bolja zaštita prava i sigurnosti osoba na psihijatrijskom liječenju.
Zbog Periševe smrti se najavilo okupljanje 14. studenoga u podne na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje će njemu u spomen biti održano osam minute šutnje.
Kao odgovorne za strašan događaj istražuje se četvoricu medicinskih tehničara, čije postupanje je zabilježeno na snimci koja je postala javna i ono što se na njoj moglo vidjeti je više nego šokantno.
To se dogodilo 21. listopada, Ministarstvo zdravstva i policija obaviješteni su o događaju 23. listopada preko odvjetnika obitelji, ali do 7. studenoga. Ravnateljica Grah je pak dan nakon smrti pisala policiji i žalila se što nije pomogla osoblju.
Trenutno se iz redova vladajuće koalicije proziva zagrebačku vlast za nedjelovanje, što oni odbacuju i traže da se pričeka izvještaj nakon istrage i inspekcije.
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