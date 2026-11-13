iz pule
Hrstić o slučaju Jankomir: Trebamo smiriti situaciju
Ministrica zdravstva Irena Hrstić danas je u Pulu, gdje je u Općoj bolnici predstavljen novi CT uređaj instaliran na Odjelu za radiološku dijagnostiku. Ministrica je dala izjavu za medije.
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"Bolnica na Jankomiru gradska je bolnica, tako da su odlučivanje, donošenje odluka, prihvaćanje ostavke i imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja u djelokrugu rada Upravnog vijeća i gradske uprave", započela je Hrstić i nastavila;
Zdravstvena inspekcija još je uvijek na terenu. Što se tiče nalaza, dostavili smo preliminarni nalaz. Nadzor se nastavlja", rekla je Hrstić.
"Riječ je o slučaju koji je u potpunosti neprihvatljiv, ali važno je naglasiti da to nije način sustavnog rada u cijelom zdravstvenom sustavu. Trebamo smiriti situaciju kako pacijenti, ali ni djelatnici, ne bi bili u strahu. Sigurna sam da će, nakon završetka svih postupaka, oni za koje se utvrdi pojedinačna odgovornost odgovarati", rekla je Hrstić.
Dodala je da su njezine izjave jednake onima koje je davala od početka.
Novinari su je pitali hoće li zatražiti inspekcijski nadzor u svim psihijatrijskim odjelima.
"Ovaj slučaj ne iziskuje činjenicu da treba napraviti zdravstveno-inspekcijski nadzor u svakoj ustanovi koja pruža djelatnost psihijatrije. Ali, sigurno treba u svim djelatnostima poštivati protokole", rekla je Hrstić i dodala;
"Psihijatrijska skrb pruža se u cijeloj Republici Hrvatskoj i ne bi bilo ispravno tumačiti da ovaj slučaj podrazumijeva jednako postupanje u svim ustanovama. Molila bih i pacijente i naše djelatnike da vjeruju struci. Najvažnije je naglasiti da se postupa prema poznatim protokolima."
"Ovo nije sustavno ponašanje u djelatnosti psihijatrije", zaključila je Hrstić.
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