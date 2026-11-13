Hrstić o slučaju Jankomir: Trebamo smiriti situaciju

"Riječ je o slučaju koji je u potpunosti neprihvatljiv, ali važno je naglasiti da to nije način sustavnog rada u cijelom zdravstvenom sustavu. Trebamo smiriti situaciju kako pacijenti, ali ni djelatnici, ne bi bili u strahu. Sigurna sam da će, nakon završetka svih postupaka, oni za koje se utvrdi pojedinačna odgovornost odgovarati", rekla je Hrstić.