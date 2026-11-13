Zrinka Cvitešić o smrti Periša: "Ovo je, nažalost, hrvatska nadstrešnica"

"I nikako mi ne izlazi iz glave, kao što vjerujem da ne izlazi ni mnogima od vas. U kakvoj državi živimo i kakvo smo društvo postali? Znamo se ujediniti na koncertima i slavljima, ali kada treba ustati protiv nepravde i tražiti odgovornost, kao da nas nema. Žalosno, tužno i poražavajuće. Jedan ljudski život nema cijenu", pisalo je u nastavku objave.