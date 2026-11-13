Slučaj Jankomir
Zrinka Cvitešić o smrti Periša: "Ovo je, nažalost, hrvatska nadstrešnica"
Glumica Zrinka Cvitešić reagirala je na vijest o smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.
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"Ovo je, nažalost, hrvatska 'nadstrešnica'", pisalo je u jednoj od objava koje je Cvitešić podijelila na Instagram storyju.
Riječ je o usporedbi s tragedijom u Novom Sadu, gdje se 1. studenoga 2024. urušila betonska nadstrešnica na željezničkom kolodvoru, usmrtivši 16 ljudi.
"I nikako mi ne izlazi iz glave, kao što vjerujem da ne izlazi ni mnogima od vas. U kakvoj državi živimo i kakvo smo društvo postali? Znamo se ujediniti na koncertima i slavljima, ali kada treba ustati protiv nepravde i tražiti odgovornost, kao da nas nema. Žalosno, tužno i poražavajuće. Jedan ljudski život nema cijenu", pisalo je u nastavku objave.
Podijelila je i poziv na okupljanje u Zagrebu
Cvitešić je potom podijelila još nekoliko objava posvećenih preminulom Perišu. U jednoj od njih istaknuta je poruka o okolnostima njegove smrti.
"ZASTANITE NA TRENUTAK. Trebao je psihijatrijsku pomoć. Umjesto toga, izgubio je život. Kristijan Josip Periš primljen je u psihijatrijsku bolnicu u Zagrebu - mjesto na kojem bi ljudi trebali biti sigurni i zaštićeni onda kada su najranjiviji. Iz bolnice se nikada nije vratio kući", pisalo je u objavi.
Podijelila je i poziv na okupljanje pod nazivom "Osam minuta šutnje", koje će se održati u subotu, 14. studenoga, u 12 sati na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Okupljanje organizira inicijativa "Vrijeme za promjene", a građani su pozvani da osam minuta šutnje posvete sjećanju na Periša, solidarnosti s njegovom obitelji i zahtjevu za utvrđivanjem okolnosti njegove smrti.
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