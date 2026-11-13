Raspudić prozvao HDZ-ovce: "Oni su kao papagaji, od svog PR-a su dobili papirić 'Lijepi Jankomir'"

"Ono što je dodatni problem svih ovih afera jest to što svaka od njih dodatno nagriza ionako slabo povjerenje u institucije.Nakon ovoga što se dogodilo, bojim se da ljudi koji su svjesni da im treba psihijatrijsko liječenje ili imaju člana obitelji kojemu je ono potrebno neće otići u bolnicu. Ostat će kod kuće, nepregledani. Sada im je usađen strah da odlaze na mjesto s kojeg se možda za nekoliko sati neće vratiti živi ili gdje će ih neki sadisti i zlostavljači ponižavati i maltretirati. Imamo ozbiljan problem s time koliko će ljudi ubuduće uopće odlaziti na liječenje", upozorio je.