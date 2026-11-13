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Raspudić prozvao HDZ-ovce: "Oni su kao papagaji, od svog PR-a su dobili papirić 'Lijepi Jankomir'"
Saborski zastupnik Nino Raspudić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru, ali se osvrnuo i na slučaj liječnice Dijane Zadravec.
"Sad nekako ispada da su svi sve znali ili da su znali u čemu je problem, ali nitko nije ništa poduzeo. Primjerice, bivša pučka pravobraniteljica, koja je tu dužnost obnašala osam godina, sada je gradska pročelnica za zdravstvo, a jučer se na sjednici Gradske skupštine uopće nije oglasila", rekao je Raspudić.
Upozorio je da je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan potrebno hitno stabilizirati stanje.
"Potrebno je žurno djelovati jer danas imamo situaciju u kojoj je psihijatrijska bolnica sa stotinama pacijenata hijerarhijski raspuštena, nema rukovodstvo, a 30 posto djelatnika je na bolovanju", istaknuo je.
"Je li bilo pokušaja zataškavanja"
Raspudić smatra da se tragedija ne smije koristiti za političke obračune, ali naglašava da postoje pitanja koja zahtijevaju utvrđivanje političke odgovornosti.
"Ne treba politizirati, nego se baviti onim što je politički segment. Ono gdje ulazi politička priča i gdje smo dužni raščistiti stvari jest pitanje potencijalnog zataškavanja. Tu postoji niz vrlo sumnjivih okolnosti, počevši od dva tjedna koja su bila potrebna ravnateljici da pogleda snimku. Je li tu bilo pokušaja zataškavanja? Je li u ijednom trenutku ugled institucije u kojoj radite bio važniji od toga da sve radite prema propisima?", rekao je i nastavio;
"Ono što definitivno ima političku dimenziju jest općenito pitanje funkcioniranja sustava i odgovornosti. Što radi Upravno vijeće?"
Raspudić kaže da je jako bitno napraviti reviziju protokola u psihijatrijskim bolnicama u Hrvatskoj.
"Odgovorni su i jedni i drugi"
Komentirao je i politička prepucavanja između HDZ-a i Možemo! oko slučaja Dijane Zadravec i afere Jankomir.
"Jedno ne poništava drugo. Problem je i jedno i drugo", rekao je Raspudić.
Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića da se ta dva slučaja ne mogu stavljati u istu rečenicu.
"Pa ići će u dvije rečenice. Oni su kao papagaji. Ja sam na aktualnom prijepodnevu pitao premijera čime ga Dijana Zadravec drži u šaci. Valjda mu je bila prekratka rečenica pa nije stigao odgovoriti. Oni su dobili i od svog PR-a papirić 'Lijepi Jankomir'. Njima je rečeno da, ako ih se pita za Vinogradsku, spominju Jankomir kako bi drugima začepili usta. A zapravo treba govoriti na oba kolosijeka", ustvrdio je.
"Ljudi bi zbog straha mogli odustati od psihijatrijskog liječenja"
Raspudić je upozorio i na dugoročne posljedice koje bi slučaj Jankomir mogao imati.
"Ono što je dodatni problem svih ovih afera jest to što svaka od njih dodatno nagriza ionako slabo povjerenje u institucije.Nakon ovoga što se dogodilo, bojim se da ljudi koji su svjesni da im treba psihijatrijsko liječenje ili imaju člana obitelji kojemu je ono potrebno neće otići u bolnicu. Ostat će kod kuće, nepregledani. Sada im je usađen strah da odlaze na mjesto s kojeg se možda za nekoliko sati neće vratiti živi ili gdje će ih neki sadisti i zlostavljači ponižavati i maltretirati. Imamo ozbiljan problem s time koliko će ljudi ubuduće uopće odlaziti na liječenje", upozorio je.
"Što prije treba stabilizirati stanje"
Govoreći o konkretnim koracima koje politika može poduzeti, Raspudić je istaknuo da je prioritet osigurati normalno funkcioniranje bolnice.
"Što prije treba stabilizirati stanje. Potrebno je imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja. Nadam se da će i Kekin sazvati sjednicu Odbora za zdravstvo i organizirati javno saslušanje aktera ove afere, ali i raspravu o širem stanju psihijatrijskih bolnica u Hrvatskoj", rekao je.
"Zašto HDZ toliko riskira zbog Dijane Zadravec?"
Raspudić se potom vratio na slučaj liječnice Dijane Zadravec i svoje pitanje premijeru Plenkoviću tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru.
"Ne znam zašto me optužio da je to kafansko pitanje. Ja nisam pitao za što vas Dijana Zadravec drži u šaci, što bi bilo dvosmisleno i možda primitivno", rekao je i objasnio zašto je Plenkovića pitao to pitanje;
"Mi smo pažljivo analizirali dokumentaciju iz 2021. godine sa sjednice Antikorupcijskog vijeća, na kojoj je Zadravec optužila Jandrokovića da je kadrovirao u bolnici u Vinogradskoj te tvrdila da ima SMS poruke koje to dokazuju.
To je iznimno neugodna situacija za HDZ. Što biste očekivali da će HDZ napraviti? Sazvati sud časti, pozvati je na odgovornost, eventualno izbaciti iz stranke? Nije se dogodilo ništa. Ona se samo povukla, nije iznijela nikakve dokaze, a nakon nekoliko godina sada je ponovno pokušavaju postaviti ondje gdje je bila.
Zašto HDZ, koji je jako klimav i kojemu je stalo do vlasti, riskira svoj opstanak gurajući ženu zbog koje je 11 radiologa dalo otkaz? Čime ih ona drži da su spremni podnijeti takvu političku štetu kako bi zadovoljili njezine ambicije? Očito tu nešto ima", zaključio je Raspudić.
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