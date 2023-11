Kekin upozorila na “nadrealan” trenutak na Odboru o Agrokoru

Podijeli :

Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo, gostovala je u Novom Danu kod Mašenke Vukadinović gdje je govorila o temi bespravne gradnje.

Za posljednji u nizu slučajeva bespravne gradnje, onaj na Murteru, Kekin kaže da je u pitanju sve, samo ne specifičnan slučaj, i da je takva praksa vrlo redovita i gotovo svakodnevna na našoj obali.

“Saša Antić je lijepo to otpjevao ‘zemlje imam, dozvole nemam, nije me briga, ziđat se spremam'”, navela je Kekin.

Kekin ukazuje i na to da, kada državni inspektorat propisuje kazne za bespravnu gradnju i naređuje rušenje takvih objekata, ljudi se često ne pridržavaju uputa DIRH-a.

“To nitko ne šljivi. Barbarić je maknuo svoju ilegalno izgrađenu vilu? Nije. Ima kaznenu prijavu, kao i Rajković, vlasnik Medikola, koji je također bespravno gradio. I dalje su najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića. Nije ni čudno da drugi bahati moćnici dozvoljavaju sebi da krše zakone ove zemlje na očigled svih, na štetu javnog interesa i da se nikoga ne boje.”

“Nadam se da će doći do toga da se pokaže da je država iznad Rajkovića, Barbarića, Pripuza i takvih, ali skeptična sam da će to biti dok je HDZ na vlasti”, dodaje Kekin.

Kekin je navela primjer kampa na obali za koji je državni inspektorat rekao da je ilegalno izgrađen.

“Kamp se rentao cijelo ljeto. Netko je zarađivao nakon što je državni inspektorat rekao da se to mora srušiti.”

Duboko neugodan Odbor za pravosuđe za slučaj Agrokor

“Odbor je bio duboko neugodan iz razloga što glavna državna odvjetnica, prvo, nije htjela dati odgovor na pitanja. Aktivno je izbjegavala odgovornost na način da je u potpunosti krivo čitala Kazneni zakon. Treće, napadala je one koji su je na to upozoravali, a upozoravala ju je najveća stručnjakinja za Kazneni zakon u Hrvatskoj, Zlata Đurđević. Na nju se obrecnula Zlata Hrvoj Šipek, rekavši da nije istina što priča Đurđević, to je bilo naderalno.”

“Zlata Hrvoj Šipek tvrdi da nema nikakvu odgovornost za to što je optužnica pala i da nije odgovorna za to što su odabrali vještaka koji je potpuno evidentno bio u sukobu interesa. Ona nije znala i ne želi se reći tko je birao vještaka kojeg se plaćalo milijun eura, kao da je to svakodnevna stvar u hrvatskom proračunu i da ona s time zapravo nema nikakve veze”, dodaje Kekin.

Kekin poručuje da je Hrvoj Šipek nastavila svoju “već dobro ukorijenjenu tradiciju laganja u Hrvatskom saboru”.

Osvrnula se i na jučerašnje komentare premijera Andreja Plenkovića koji je izjavio da i ako nešto piše u službenim dokumentima Vlade i Sabora to nije istina, ako on ne kaže da je istina.

“Andrej Plenković nasrće na institucije ove države, slobodu medija i na ured europskog tužitelja iz razloga jer se pred njegovim i našim očima raspliće afera koja je neugodna po njegove ministre.”

